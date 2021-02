Für die Stadt Delmenhorst hat das Land Niedersachsen seit Freitag zwei weitere Corona-Todesopfer gemeldet. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um eine Frau Anfang 90 und einen Mann Mitte 50. Die Frau sei am Donnerstag im Josef-Hospital Delmenhorst gestorben, der Mann am Mittwoch in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt. Die Zahl der Delmenhorster Todesopfer in Zusammenhang mit Corona beträgt damit 56. Der Inzidenzwert ist am Sonntag auf 70,9 gestiegen.