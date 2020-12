Im Landkreis Oldenburg gab es binnen 24 Stunden 34 positive Coronatests. (Daniel Bockwoldt/ dpa)

Zwei weitere Patienten aus dem Landkreis Oldenburg sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Es handelt sich um zwei Frauen, eine 79-Jährige aus der Gemeinde Dötlingen und eine 89-Jährige aus Wildeshausen. „Einmal mehr gibt es kurz vorm Jahreswechsel traurige Nachrichten. Ich spreche den Angehörigen mein herzliches Beileid aus“, sagt Landrat Carsten Harings. Damit gibt es insgesamt 42 Covid-19-assozierte Todesfälle im Landkreis Oldenburg.

Im Gesundheitsamt und im Impfzentrum des Landkreises Oldenburg laufen vermehrt telefonische Anfragen von Bürgern zur Vereinbarung eines Impftermins im Impfzentrum auf. Weil für die Terminvereinbarung aber das Land Niedersachsen zuständig sei, könnten diese Anfragen jedoch leider nicht durch das Gesundheitsamt beantwortet werden. Das Land Niedersachsen hat die Hotline 08 00 / 9 98 86 65 für Fragen zur Impfung gegen das Corona-Virus eingerichtet. Jedoch ist über die Hotline eine Terminvereinbarung für die Impfung noch nicht möglich. Daher können die Bürger derzeit nur vertröstet werden. „Die Kreisverwaltung bittet von Anrufen zu Terminvereinbarungen abzusehen und informiert die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit entsprechend“, sagt Kreishaussprecher Oliver Galeotti.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 2582 bestätigte Fälle, darin enthalten sind die genesenen und verstorbenen Personen einer COVID-19-Erkrankung. Von der Gesamtzahl 2582 gelten aktuell 2252 Personen als wieder genesen. 42 Personen sind verstorben.

Somit gibt es aktuell 288 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Personen. In Quarantäne befinden sich derzeit im Kreisgebiet 664 Personen. Zurzeit können zwei Infektionsschwerpunkte klar definiert werden. Dies sind 78 Fälle in der Fleisch- und Schlachtbranche und weitere 57 Fälle in Pflegeeinrichtungen im Gebiet des Landkreises Oldenburg. Alle übrigen Fälle gelten als diffus verteilt.