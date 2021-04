Sperrmüll häuft sich neben einem Haus an der Hermann-Ehlers-Straße. (Stefan Brors)

Sperrmüll ist neben dem Balkon angehäuft, Bauschutt liegt vor dem Haus, Papier flattert übers Pflaster: Die Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen gibt kein gutes Bild ab. In den Mehrfamilienhäusern links und rechts der Straße leben überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund. Für die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat stellt sich nun die Frage nach dem Erfolg der städtischen Integrationsarbeit.

Über das "Integrationskonzept der Stadt Wildeshausen in Verbindung mit den Bewohnern der Hermann-Ehlers-Straße“ soll die Stadtverwaltung am Donnerstag, 29. April, im Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie berichten, fordert CDW-Ratsherr Stefan Brors in einem Antrag an Bürgermeister Jens Kuraschinski. Außerdem erwarte die Fraktion in der Sitzung Vorschläge für mögliche „Maßnahmen zur Gefahrenabwehr“ an der Straße, heißt es weiter.

Brors bescheinigt der Stadt eine „sehr gute Integrationsarbeit“ und bezeichnet diese als sehr wichtig. Doch habe die CDW-Fraktion „wiederholt festgestellt, dass etwas an der Integration nicht funktioniert“. Der Ratsherr beklagt die Vermüllung rund um die Wohnblocks und belegt diese mit mehreren Fotos. „Das öffentliche Erscheinungsbild spricht nicht für eine gute Integration“, stellt er fest.

Und die Situation sei nicht ohne Risiko, warnt die CDW in ihrer Mitteilung. „Die Brandgefahr ist durch die wilden Müllablagerungen direkt am Haus sehr hoch“, bemerkt Brors. Müllbeutel, Mülltonnen und Möbel in Gebäudenähe könnten Feuer fangen. Dadurch seien die Bewohner der Häuser direkt gefährdet. „Hier müsste dringend Abhilfe geschaffen werden“, fordert der CDW-Ratsherr und schlägt vor, große Metallbehälter aufzustellen. Die Bewohner sollten auf die Missstände hingewiesen werden. Auch die vielen Fahrräder „kreuz und quer“ neben den Häusern sieht Brors kritisch: Es gebe einen eingezäunten Bereich, in dem sie sicher abgestellt werden könnten.

Die Stadtverwaltung sieht keine akute Brandgefahr durch die Situation an der Hermann-Ehlers-Straße. „Wir werden schnellstmöglich die Faktenlage zusammentragen und auch an die Hauseigentümer herantreten“, erklärte Stadtsprecher Hans Ufferfilge.

Vermehrt illegale Müllablagerungen

Dass die Anzahl wilder Müllablagerungen in Wildeshausen stark zugenommen hat, musste der städtische Bauhof feststellen. Denn in den vergangenen Wochen wurde dieser vermehrt zur Beseitigung illegaler Abfallablagerungen gerufen, berichtet die Stadtverwaltung. Ferner seien offenbar als Folge des Lockdown vermehrt Abfälle in den Grünanlagen und sonstigen Außenbereichen zu finden.

In den vergangenen Jahren ist man mit Gemeinschaftsaktionen gegen den Unrat in der Umwelt vorgegangen. Zu nennen sind hier etwa die Aktion saubere Landschaft oder Sammelaktionen der Jägerschaften. Coronabedingt mussten diese großangelegten Aktionen ausfallen. Nichtsdestotrotz gab es bisher im Rahmen der zulässigen Corona-Bestimmungen kleinere Sammel-Aktivitäten von Privatpersonen, was die Stadtverwaltung begrüßt. Sie möchte dieses Engagement weiter fördern und bietet mit sofortiger Wirkung an, nach vorheriger Absprache mit dem Bauhof, gesammelten Müll, Unrat oder Abfall aus solchen Sammelaktionen kostenlos auf dem städtischen Bauhof zu entsorgen.