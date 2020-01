Galerist Frank L. Giesen präsentiert ab Sonntag in seiner Galerie am Stall in Kirchkimmen neuere Arbeiten des Bildhauers Terence Carr. Die Ausstellung ist bis zum 23. Februar zu sehen. (TAMMO ERNST)

„In den Skulpturen von Terence Carr wimmelt es geradezu von Eindrücken“, sagt Galerist Frank L. Giesen über die neue Ausstellung in der Galerie am Stall in Kirchkimmen. „Storyteller“ lautet der Titel der Werkschau, die knapp 25 Arbeiten des Bildhauers umfasst. Die ausgestellten Holz- sowie Wandskulpturen sind überwiegend in den Jahren 2018 und 2019 entstanden. Die Vernissage findet am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt.

Das Hauptthema in Carrs Skulpturen ist laut Giesen die Beschäftigung mit der oberflächlichen Spaßgesellschaft. „Da kommt auch viel Wut durch, obgleich die Arbeiten so locker und leicht daherkommen und auch eine gewisse Spiritualität ausstrahlen“, findet Giesen. Carr, Sohn irischer Eltern und in Afrika geboren und aufgewachsen, hat eine eher ungewöhnliche Biografie: Er schlug nämlich zuerst eine Karriere beim Militär ein, ehe er in Deutschland studierte und sich der Kunst zuwandte. Seit 1982 ist er als freischaffender Künstler tätig. In der Galerie am Stall ist er nach 2015 zum zweiten Mal zu Gast.

„Terence Carr ist kunstgeschichtlich sehr interessant. Was mich an ihm begeistert, ist die Mischung aus Figürlichkeit und Abstraktion. Und er hat ein wahnsinniges Gefühl für Farbe und Feinheiten. Ich kenne keinen anderen Bildhauer, der so arbeitet wie er“, schwärmt der Galerist. Häufig seien die Holzskulpturen aus einem einzigen Stamm gearbeitet. Giesen lenkt den Blick auf eine Werkgruppe, die den Titel „Die sieben Todsünden“ trägt. „Die Kombination aus stehenden, hängenden, schräg stehenden Figuren zusammen in einer Skulptur ist bemerkenswert“, erklärt er. Und in vielen Werken sei zudem der afrikanische Einfluss erkennbar. „Das Prinzip des Geschichtenerzählens ergibt sich nicht nur aus der figürlichen Anordnung, sondern hat auch etwas mit der afrikanischen Tradition zu tun, wie die Völker dort ihr Wissen und ihre Geschichten weitergegeben haben“, erläutert Giesen.

Aber auch einige der ausgestellten Bronzen haben eine außergewöhnliche Entstehungsgeschichte: „Vor Jahren hat Terence Carr mal an einem Wettbewerb zur skulpturalen Ausstattung eines Juristenseminars teilgenommen. Er ist zwar nicht zum Zuge gekommen, aber Jahre später hat jemand die Skizzen dazu gesehen und fand sie so toll, dass er ihn ein halbes Jahr finanziert hat, sodass er diese Skulpturen herstellen konnte“, erzählt der Galerist. Anschließend sei es für Carr allerdings doch sehr schwierig gewesen, von den abstrahierten Figuren wieder zum rein Figürlichen zurückzukehren.

Die Ausstellung „Storyteller“ ist bis zum 23. Februar jeweils mittwochs bis freitags 15 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.