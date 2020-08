In den Reisebüros, auch bei Optimal-Reisen in der Innenstadt, fällt zurzeit vor allem Arbeit für Stornierungen an. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Sommerurlaub 2020 – soll man es wagen oder lieber abwarten? Diese Frage stellen sich derzeit auch viele Delmenhorster. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Es ist ein Hin und Her aus Fernweh, Verunsicherung und abwartender Haltung, in der sich Reiseberater derzeit zurechtfinden müssen. „Die Kunden gehen sehr unterschiedlich mit der Situation um. Einige sind sehr vorsichtig und versuchen innerhalb Deutschlands zu verreisen. Deswegen ist so vieles auch schon ausgebucht„, weiß Simone Henze, Geschäftsführerin des Reisebüros Optimal Reisen an der Langen Straße. Andere wiederum nähmen das Risiko für sich in Kauf und würdem auch in Risikogebiete reisen. “Das ist ganz individuell“, sagt Henze. Die deutliche Mehrheit entscheide sich aber für eine Stornierung, sehr zum Leidwesen der Reisebranche, die ohnehin hart von der Corona-Krise betroffen ist. „Die vielen Stornierungen bedeuten für uns unglaublich viel Arbeit, vor allem zu Beginn der Krise waren wir hier am Limit, auch nervlich“, erinnert sich Henze. Einnahmen generiert das Reisebüro mit den Stornierungen nicht. Das bedeutet viel Arbeit, aber kein Geld, ein Konzept, das auf lange Sicht nicht funktionieren kann. „Deswegen wird jetzt immer häufiger über eine Beratungsgebühr diskutiert“, weiß Henze.

Aber auch von staatlicher Seite seien weitere Hilfen für die Reisebranche notwendig, findet Haluk Kurt, Inhaber des Reisebüros Haluk Reisen an der Mühlenstraße, denn die Soforthilfe, die Anfang März ausgeschüttet wurde, sei mittlerweile aufgebraucht. Auch in dem auf Türkeireisen spezialisierten Unternehmen ist die große Verunsicherung der Kunden spürbar. „Wir haben viel weniger Reisende, die meisten wollen stornieren oder umbuchen“, erzählt Tochter Reyhan Kurt. Sie führt die große Verunsicherung auf die schnell wechselnden Vorschriften der beiden Länder zurück. Zuletzt sei die Vorweisepflicht eines negativen Corona-Tests 48 Stunden vor Reiseantritt dazugekommen. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber schon Personen, die diese 48 Stundenregelung nicht hätten einhalten können. Da mussten wir schnell umbuchen, und das bedeutet eine Menge Stress für uns,“ sagt Reyhan Kurt.

Reyhan und ihr Vater Haluk Kurt müssen auch immer wieder schnell auf sich ändernde Regeln reagieren, was mitunter auch Stress bedeutet. (INGO MÖLLERS)

Nicht selten stehen die Berater dabei selbst vor der Herausforderung, von heute auf morgen Umbuchungen oder sogar Flughafenwechsel organisieren zu müssen. „Tui ist beispielsweise seit Monaten nicht telefonisch erreichbar, wir müssen aber schnell reagieren können, das ist natürlich ein großes Problem„, sagt Henze. Man versuche trotzdem alles und arbeite auch proaktiv, “um den Kunden mögliche Umbuchungsoptionen anbieten zu können“.

Frustrierend seien vor allem Veränderungen der Regularien: „Bei den Kreuzfahrten haben wir zuletzt ja einen kleinen Vorstoß gewagt, da wurde jetzt aber wieder zurückgerudert, und das ist natürlich frustrierend für die Reisenden, aber auch für uns“, sagt die Geschäftsführerin. Viele Urlauber hätten aber auch einfach Angst, nicht nach Hause zurückkehren zu können. Eine Situation, in die wohl keiner geraten möchte, wie Dalia Buchholz, Inhaberin des Reisebüros Komet an der Bremer Straße, nur zu gut weiß. „Am Anfang der Krise hatte ich viele Reisende, die nicht nach Hause konnten. Ich habe dann alles versucht, um sie zurückzuholen und einen Rückholflug zu organisieren“, erinnert sich Buchholz. Mittlerweile seien alle wieder wohlbehalten in Deutschland, seitdem herrscht Stille in ihrem Büro.

Seit 20 Jahren organisiert Buchholz Ostreisen, insbesondere nach Russland, Kasachstan und Moldawien, seit Anfang April jedoch sind ihr die Hände gebunden. „Reisen nach Russland oder Kasachstan sind nicht möglich, es werden keine Visa ausgestellt. Da gibt es keine Ausnahmen“, berichtet sie. Zwar steige die Nachfrage langsam wieder, doch mit Empfehlungen ist die erfahrene Reiseberaterin vorsichtig. „Jeder muss für sich selbst entscheiden, aber solange keine Visa ausgestellt werden, macht es keinen Sinn, Flugreisen in den Osten zu buchen“, findet Buchholz.

Derzeit kämpft sie vor allem darum, die vorab geleisteten Zahlungen ihrer Kunden, die die Reise stornieren mussten zurückzuholen. „Die Fluggesellschaften haben keine Eile, diese Gelder zu erstatten„, kritisiert sie. Oft wollten sie stattdessen Gutschriften herausgeben. Außerdem bietet die Reiseberaterin, die den Kopf trotz allem nicht hängen lassen will, internationalen Geldtransfer über Money-Gram an, viel mehr kann sie nicht tun, bis sich das Infektionsgeschehen soweit beruhigt hat, dass das Reisen wieder sorgenfrei wird. Und auch Henze versucht, positiv in die Zukunft zu schauen. „Wir können nicht ändern, wie es jetzt läuft, wir versuchen das Beste daraus zu machen.“