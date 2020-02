Wer etwas zu einem Diebstahl in der Sulinger Straße in Delmenhorst sagen kann, soll sich bei der Polizei Delmenhorst melden. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag an der Sulinger Straße zu einem Diebstahl. Die Beute: zwölf Autoreifen von drei Neuwagen der Marke Mercedes. Diese sollen die Täter laut Polizeibericht samt Felgen abmontiert haben, im Anschluss haben sie dann Backsteine unter die Autos gelegt. Alle Wagen waren auf einem an der Sulinger Straße geparkten Fahrzeugtransporter abgestellt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise von Zeugen, etwa auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, können bei der Polizei unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 abgegeben werden.