Im Atrium am Wall haben sich zwölf weitere Heim-Bewohner sowie sieben Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. (Sina Schuldt/DPA)

Die Corona-Infektionen in der Seniorenresidenz Atrium am Wall nehmen immer größere Ausmaße an, inzwischen sind noch mehr Bewohner von der Krankheit betroffen. Der Landkreis Oldenburg hat daher nun entschieden, die Einrichtung teilweise zu evakuieren. Die noch nicht mit dem Virus infizierten Bewohner werden in das neue Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (BFW) in Bookholzberg verlegt.

Auslöser dafür war eine erneute Kontrolle des Infektionsstatus der Bewohner am Mittwoch. Dabei wurde von allen, bislang negativ getesteten Bewohnern ein erneuter Testabstrich genommen. „Die Proben wurden per Eilboten in ein Speziallabor, das sehr schnelle und damit kostenintensive Analysen erstellt, gefahren. Das Testergebnis ist ernüchternd. Von 26 getesteten Bewohnern sind zwölf positiv getestet“, teilte Kreissprecher Oliver Galeotti am Donnerstag mit. Diese zwölf Bewohner verbleiben in der Seniorenresidenz in Wildeshausen zusammen mit den anderen bislang 22 Infizierten. Einer der Bewohner war, wie berichtet, Anfang dieser Woche verstorben.

Die 14 negativ getesteten Senioren werden dagegen jetzt nach Bookholzberg verlegt. Dazu kommt ein weiterer Bewohner, der einen längeren Krankenhaus-Aufenthalt verbracht hat. Er befand sich schon vor dem Ausbruch des Coronavirus in der Seniorenresidenz schon nicht mehr in der Einrichtung.

Mehr zum Thema Atrium am Wall in Wildeshausen 40 Corona-Infizierte in Seniorenresidenz 23 Heim-Bewohner und 17 Mitarbeiter der Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen haben sich ... mehr »

Nachdem die Probeergebnisse vorlagen, informierte der Landkreis umgehend die Angehörigen und leitete die sofortige Verlegung in die Wege. Die Transporte von Wildeshausen nach Bookholzberg erfolgen per Bus und für Liegend-Transporte mit Unterstützung der Rettungsdienste. Im BFW werden die Senioren weiter unter Quarantäne gestellt und in Einzelzimmern untergebracht. Die Pflege der Bewohner wird zunächst von negativ getesteten Pflegekräften der Seniorenresidenz übernommen. „Alle Vorkehrungen für eine umfängliche Pflege wurden getroffen“, betont Galeotti.

Die hohe Zahl neuer Infektionen kann unter anderem darauf hindeuten, dass die nun getesteten Personen bereits am Freitag oder Sonnabend infiziert waren, sich aber noch in der zwei bis 14-tägigen Inkubationszeit befanden. Möglicherweise konnte bei ihnen deshalb noch keine Infektion nachgewiesen werden. Die übliche Inkubationszeit beträgt im Mittel fünf Tage. Aus diesem Grund habe die Kreisverwaltung genau am fünften Tag (Zeitraum Sonnabend bis Mittwoch) nachgetestet.

Wichtig bei dem Transport ist nun vor allem, dass das Virus nicht mit in das BFW gelangt. Es muss nach Möglichkeit vermieden werden, dass das Virus mit transportiert wird, heißt es weiter. „Um verbleibende Restrisiken, die leider beim Infektionsgeschehen nicht zu vermeiden sind, auszuschließen, wird am Freitag erneut nachgetestet“, erklärt der Kreissprecher.

Auch bei den Angestellten der Seniorenresidenz gibt es neben den bereits 17 bekannten Fällen nun noch weitere Infizierte. Von 20 erneut getesteten Mitarbeitern sind sieben positiv und 13 negativ getestet worden. Von acht weiteren Mitarbeitenden, die am Mittwoch nicht angetroffen wurden, nahm man an diesem Donnerstag erneut Abstriche.

Mehr zum Thema Infizierte in der Stadt und im Landkreis Erster Corona-Patient aus Delmenhorst verstorben Ein an Covid-19 erkrankter Delmenhorster ist im Krankenhaus Johanneum Wildeshausen gestorben. Der ... mehr »

An einer Verlegung der Heim-Bewohner führte laut Kreisverwaltung kein Weg dran vorbei, weil in der Einrichtung offenbar nicht alle Maßnahmen konsequent umgesetzt worden sind. „Die Vorgaben und Auflagen waren klar definiert. Bei 100 prozentiger Umsetzung wären sie auch sicher gewesen. Aber es darf nicht ein Prozent fehlen", heißt es in der Mitteilung des Kreissprechers weiter. Mehrfach habe die Verwaltung deutlich über die verhängten Maßnahmen wie Kohorten-Trennung, Quarantäne für alle Bewohner und Mitarbeiter oder auch Schutzkleidung informiert. Bei einer erneuten Kontrolle zur Einhaltung der verhängten Maßnahmen stellte die Kreisverwaltung dann fest, "dass es nicht zu 100 Prozent umgesetzt wurde und entschied sich die für die Teil-Evakuierung."

Auch Landrat Carsten Harings erklärte noch einmal: „Wir sehen uns gezwungen so zu handeln. Die Vorgaben wurden durch die Einrichtung nicht umfänglich eingehalten. Das kann unser Gesundheitsamt so nicht mehr verantworten. Unsere Verantwortung ist es, alle Bewohner zu schützen."

Thomas Münch, Geschäftsführer der Senioreneinrichtung, war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen. Nach Informationen unserer Zeitung wurde der derzeitige Leiter der Einrichtung von seinen Aufgaben entbunden.

Für den Landkreis hat der Schutz der negativ getesteten Personen weiterhin hohe Priorität. Harings bittet insbesondere bei den Bewohnern und deren Angehörigen um Verständnis für diese einschneidende, aber notwendige Verlegung. „Es wird alles getan, damit sich die verlegten Bewohner in Bookholzberg den Umständen entsprechend wohlfühlen. Den positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern wünsche ich weiter einen milden Verlauf der Infektion und schnelle Genesung“, erklärte der Landrat.