Bei einem Verkehrsunfall auf der Grüppenbührener Straße ist am Donnerstagmorgen ein zwölfjähriger junge leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 54-jähriger Autofahrer, der gegen 8.30 Uhr von der Raiffeisenstraße auf die Grüppenbührener Straße abbiegen wollte, den Jungen übersehen. Zwar hatte der Mann am Stoppschild ordnungsgemäß angehalten, den jungen Radfahrer aber beim Anfahren nicht bemerkt, weil dieser auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der Junge, eine medizinische Versorgung vor Ort war aber nicht erforderlich. Am Fahrzeug des 54-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, der Schaden am Mountainbike des Jungen beläuft sich auf 50 Euro.