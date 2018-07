Viele Männer wissen es einfach nicht zu schätzen, wenn ihre Frauen die Herbstbeete plündern, um das Heim zu dekorieren. Haben Sie auch so einen Mann, der nörgelt, dass er wegen „dieses Deko-Wahnsinns“ nirgends einen Platz für seinen Haustürschlüssel findet? Dann wissen Sie, wovon ich rede. Meiner ist glücklicherweise ganz anders. Ich bin mir sicher: Er liebt Schnickschnack aus dem eigenen Garten.

Deshalb fädeln die Kinder und ich gepresste Eichenblätter auf Wollfäden. Schon haben wir ganz entzückende Mobiles für den Flur. Wir sind begeistert vom Ergebnis unseres Tuns. Da wir gerade so in Fahrt sind, kleben wir gleich noch ein paar Blätter an Teelichthalter für die Tischdeko. Bei der Suche nach der Heißklebepistole, fällt meinem Sohn der Handbohrer in die Hände. Flugs basteln wir lustige Kastanienmännchen, die wir um die Teelichter gruppieren. Sollten Sie jetzt inspiriert sein: Passen Sie bitte mit dem Bohrer auf: Die Blutflecken sind echt schwer aus der Tischwäsche herauszubekommen.

Als uns die Kastanien ausgehen, ernten wir im Garten Kürbisse und pflücken einen üppigen Strauß Astern. Wir beeilen uns, denn plötzlich kommt die Idee auf, mit den Pflaumen aus dem Vorgarten und der Holzeisenbahn einen Erntedank-Umzug auf dem Küchentisch nachzustellen.

In der Dämmerung winde ich einen Herbstkranz mit Vogelbeeren, Hortensienblüten und Heide. Ein echter Hingucker. Er gibt unserem Betthaupt im Schlafzimmer eine überaus romantische Note ...

Als mein Mann heimkommt und wir alle um den Küchentisch sitzen, suche ich die Freude über die Herbstdeko in seinem Gesicht. Er ist leider zu beschäftigt damit, seinen Teller auf den Knien zu balancieren. Auf dem Tisch ist wegen der Astern, Kastanien, Teelichter, den pflaumenbeladenen Eisenbahnwaggons und dazwischen platzierten Tomaten-Fliegenpilzen einfach kein Platz mehr. Mein Gatte scheint auch Probleme mit seinem in Mausform geschnittenen Brot zu haben. Die Schnittlauch-Schnurrhaare aus dem Kräuterbeet rollen ihm immer wieder vom Teller. Die Eier-Augen von der Dinkelbrot-Eule isst er dann auch nicht.

An diesem Abend kommt mir mein Mann seltsam verstimmt vor. Vielleicht weil er über die Zierkürbisse vor der Haustür gestolpert ist und dann Halt suchend das Blätter-Mobile von der Decke gerissen hat. Dabei war das doch nicht so schlimm: Ich verspreche ihm, bald neue Blätter aufzufädeln.

Aber er entschuldigt sich und geht zu Bett. Ich finde ihn allerdings unter dem Bett wieder, wo er eine fette Spinne sucht, die aus dem Blumenkranz am Betthaupt gekrochen ist. Als die Spinne endgültig unter dem Schrank verschwunden ist, starrt mein Ehemann lange Zeit aus dem Fenster. Ich bin erst unsicher, was das nun zu bedeuten hat. Er will nach 22 Uhr doch sicher nicht mehr ausgehen? Aber jetzt weiß ich, was er mir mitteilen will: Wir haben den Schuppen vergessen. An der kahlen Tür fehlt wirklich etwas Dekoratives: Wissen Sie vielleicht noch, wie man Makramee-Eulen knotet?

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt: Kann harmlose Herbst-Deko also zum Störfaktor für den Familienfrieden werden? Wer seinen (deko- oder sonstwie) verrückten Partner nicht mehr so recht versteht, dem sei „Treffen sich zwei Neurosen“ der Psychologin Andrea Jolander empfohlen (München: Heyne 2014). Wer es hingegen darauf ankommen lassen will, greife beherzt zu „Meine neue Dekowelt“ von Daniela Pahl (Stuttgart: Ulmer 2015) oder „Das große Bastelbuch Naturmaterial“ von Sandra Blum (Stuttgart: Frech 2008) - mit einer Fülle an Ideen auch über den Herbst hinaus. Die Bücher sowie weitere Bastelinspirationen und Beziehungsretter gibt es in der Stadtbibliothek Bremen.