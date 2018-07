Ich sitze an einem Fenster und schaue auf einen Rasen. Es ist ein Rasen, wie er sein sollte – sattgrün, dicht und ohne Moos. Und vor allem ohne Menschen. Muahaha.

Es ist noch nicht lang her, da habe ich neuen Rasen gesät. „Ihr dürft aber nicht drauf treten, sonst wächst er nicht“, wies ich meine Kinder an. Sie zuckten die Achseln und gingen zur Schule. Ich blieb am Fenster stehen und passte auf, dass auch keine Amseln kamen. Amseln sind schlimme Tiere. Wenn niemand guckt, fressen sie Rasensamen.

So ein neuer Rasen macht viel Mühe, vor allem am Anfang. Wochen zuvor schon hatte ich die Fläche hinter dem Haus belüftet und gedüngt. Dann streute ich Samen und darüber eine Schicht Mutterboden aus.

Es kam der Tag, an dem keine Wolke am Himmel war. Alle 15 Minuten schaute ich auf dem Smartphone nach, ob sich daran noch etwas ändern würde. Am Mittag entschied ich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wässern muss man täglich, wenn man einen neuen Rasen anlegt, sonst trocknet die Saat aus. Aber man muss mit Gefühl wässern, sonst schwimmt alles weg.

Ich fuhr in ein Gartencenter, um einen extrasoften Sprinkleraufsatz zu kaufen.

Als ich wieder kam, war es Nachmittag und Autos parkten vor unserem Haus. Mein rechtes Augenlid begann zu zucken. Die Leute standen auf der Terrasse herum und Sektgläser klirrten. Der Geruch von Bratwurst zog herüber. Ein Fest? In meinem Garten?

Mit flackerndem Blick ging ich um die Terrasse herum, um mich davon zu überzeugen, dass niemand einen falschen Tritt machte. Ich erstarrte, als ich auf dem frisch gesäten Rasen eine Gestalt sah.

Mir rauschte das Blut in den Ohren. Ich heulte schrill auf, fluchte und stieß die schlimmsten Verwünschungen aus, die ich kannte. Als der Mann nicht reagierte, sondern wie angewurzelt stehen blieb, stürzte ich blindlings auf ihn zu und schwang die Gartenschere, die ich plötzlich in der Hand hatte. Hatte der Blödmann denn keine Augen im Kopf? Sah er nicht, dass da jemand Zierrasen gesät hatte? Dieser Armleuchter, dieser Hornochse, dieser Rasenmörder?

Nie wieder würde der sich an schutzlosem Ziergras vergreifen. Ich würde dieses unverschämte Individuum stoppen. Noch im Laufen sprang ich auf den Mann und riss ihn zu Boden.

Irgendjemand zog mich am Arm weg. Es war mein Ehemann, der mir sanft die Gartenschere aus der Hand nahm. „Sie hat ziemlich viel gearbeitet in letzter Zeit“, hörte ich ihn in einem Ton sagen, der so klang, als müsse er um Verständnis bitten. Ich sah mir den Übeltäter daraufhin genauer an und erkannte in ihm einen tattrigen Onkel, der jetzt ängstlich zu mir blickte. Seine Brille hing nur noch an einem Ohr.

Die Ärzte sagen, wenn ich mich ruhig verhalte, darf ich vielleicht in ein, zwei Jahren Besuch hier drinnen empfangen. Das ist in Ordnung. Die Anstaltsleitung hat ein Schild aufgestellt: „Bitte den Rasen nicht betreten.“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

In „Schädlinge im Garten natürlich bekämpfen“ von Denis Pépin (Graz / Stuttgart: Stocker 2017) findet sich unter anderem ein kurzes Kapitel zu Rasenschädlingen. Ob der Autor auch Freunde und Verwandte dazu zählt, wird an dieser Stelle aber nicht verraten. Pépins Credo ist ohnehin, es den Nützlingen im Garten so angenehm wie möglich zu machen, dann verschwinden die Schädlinge wie von selbst. Zur nächsten Gartenparty wird also nur der wirklich nette Teil der buckligen Verwandtschaft eingeladen und mit dem machen wir es uns dann aber auch so richtig gemütlich, etwa mit Ideen zum Mittsommerfest oder der Barbecue- oder Beachparty aus: „Kochen& Genießen Sommerküche: Grillen, Picknick, Gartenfest und draußen feiern“ (Moewig/Edel 2017).