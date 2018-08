Die Deutschen sind Pessimismus-Weltmeister. Da macht mein Mann keine Ausnahme. „Wo kommen plötzlich all diese kleinen Fliegen her? Die waren gestern doch noch nicht da“, wundert sich Michael und wedelt hektisch mit der Hand über den Frühstückstisch. „Die Viecher werden wir doch nie wieder los“, setzt er genervt hinzu. „Du bist genau wie alle anderen Deutschen“, kritisiere ich und zitiere aus einer neuen Studie: „Du schätzt die Situation viel zu negativ ein.“ Michael guckt mich von der Seite an: „Wie bitte?“ Naja, sage ich: „Ein Drittel der Deutschen vermutet, dass heute mehr Menschen ermordet werden, als noch im Jahr 2000. Dabei gibt es heute weniger Morde als vor 17 Jahren.“

Ich erkläre ihm, dass mich seine typisch deutsche Schwarzseherei krank macht. „Aber“, sagt er irritiert, „ich habe doch nur festgestellt, dass heute Hunderte von diesen winzigen, schwarzen Fliegen in unserer Küche sind. Die waren doch gestern nicht da.“ Eben: „Bestimmt waren auch gestern oder vorgestern schon mal Fliegen in diesem Zimmer. Aber Du, Du meinst, früher sei alles besser gewesen in unserer Küche. Du hast einfach Angst davor, Dinge positiv zu sehen. Du traust Dich nicht, Dein Leben mit mir zu genießen.“ Er: „Also jetzt spinnst Du doch total.“ Aber ich bin nun richtig in Fahrt. „Du bist wahrscheinlich wie die meisten Pessimisten sogar davon überzeugt, positiv zu denken, könnte Dein Sterberisiko erhöhen.“ Er: „Ich wollte wirklich nur wissen, woher diese blöden Fliegen kommen.“

Aber ich kann mich schlecht bremsen, wenn ich einmal in Rage bin: „Du bist völlig auf dem Holzpfad. Es gibt nicht mehr Diabetes-Kranke, sondern weniger. Und auch die Zahl der schwangeren Teenager wird überschätzt. Und Du wirst nicht länger leben, nur weil Du immer so schwarz siehst.“ Mein Mann steht mit versteinerter Miene auf, zieht sich die Schuhe an und schnappt sich die Schlüssel. Er wendet sich der Haustür zu. Vielleicht bin ich zu weit gegangen. „Wo willst Du hin?“, frage ich kleinlaut, „willst Du mich verlassen?“ Aber er verdreht nur die Augen und sagt: „Du bist zu optimistisch.“

Als Michael zurückkommt, hat er eine Sackkarre aus der Garage dabei. Darauf wuchtet er den Benjamini. Trauerfliegen, habe er mal gehört, erzählt er dabei, siedelten sich gerne bei Pflanzen an, die den Sommer über draußen gestanden haben. Ich hoffe, dass er die Tage sämtliche Erde aus dem Topf entfernt, die Wurzeln des Benjaminis mit lauwarmen Wasser abspült und dann in neue, nicht zu feuchte Erde setzt. Kann aber sein, dass ich auch in dieser Beziehung zu optimistisch bin.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

Statistiken werden ja nur allzu oft herangezogen und zurechtgebogen, um die eigene Sicht – vermeintlich objektiv – zu untermauern. Toll ist es, wie Gerd Bosbach und Jens Jürgen Korff das entlarven, zuletzt in: „Die Zahlentrickser: Das Märchen von den aussterbenden Deutschen und andere Statistiklügen“ (München: Heyne 2017). Dass es vor allem auf den Blickwinkel ankommt, lernen schon die Kleinsten aus dem Bilderbuch „Gut gelaufen! Schlecht gelaufen!“ von Jeff Mack (Stuttgart: Gabriel 2012): Der Hase (Optimist) lädt die Maus (Pessimistin und Pechvogel zugleich) zum Picknick ein. So viel geht dabei schief, dass zuletzt sogar den Hasen sein Optimismus verlässt. Aber da zeigt ihm ausgerechnet die Maus, dass alles nur halb so schlimm ist.