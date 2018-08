Neulich fragte mich Leserin S., ob die Kolumne nicht mittwochs und sonntags erscheinen könnte. So sehr freue sie sich über Nachrichten aus dem grünen Bereich. Ich dankte ihr für das nette Lob. Sie lese die Kolumne übrigens auch ihrem Mann vor, fügte sie an. „Der findet die Texte auch lustig, aber am Schluss fragt er jedes Mal: Wie hält der arme Mann von der das bloß aus?“

Ich habe mir schon selbst viele Gedanken darüber gemacht, Herr S. Gerade in diesen Wochen komme ich nicht darum herum. Das Frühjahr zählt zu den heikelsten Zeiten eines Gartenjahres. Der Winter ist ja vergleichsweise harmlos. Da werden nur Pläne geschmiedet. Aber im Frühjahr wird es ernst. Da muss was passieren. Das Frühjahr stellt uns auf eine echte Beziehungsprobe.

Zum Beispiel, wenn es Sonnabendvormittag ist und man feststellt, dass die Terrassenplatten voller Moos sind. „Gehst Du gleich in den Garten?“, fragt man deshalb seinen Partner. Und falls darauf die Gegenfrage folgt: „Wieso sollte ich?“ Dann sind die Weichen für den Tag gestellt.

In dem Fall kann man gleich darauf hinweisen, dass auch die Holzpergola noch abgebaut werden muss. Es wird möglicherweise ein fragender Ausdruck im Gesicht des Ehemanns erscheinen: „Wieso soll ich die Pergola abmontieren?“ Wie einem Kind muss man dann sehr geduldig erklären, dass eine Pergola an der Stelle, wo sie aufgebaut wurde, leider überhaupt keinen Sinn macht, weil die Rosen hier zu wenig Sonne haben. Der fragende Blick wird einer Zornesfalte auf der Stirn weichen: „Aber du wolltest die Pergola doch genau dort haben. Und zwar erst letztes Frühjahr.“ Und noch etwas später wird ihm aufgehen, dass Rosen Tiefwurzler sind. Es ist wirklich schlimm, aber an solchen Tagen darf man nicht einfach aufhören. Es geht ja darum, den Garten frühlingsfit zu machen. Unbedingt muss man deshalb darauf hinweisen, dass die Nachbarn gerade recht teuer aussehende Lounge-Möbel gekauft haben. Und man selbst leider nichts, aber auch wirklich nichts auf die Terrasse zu stellen hat. Und wenn der Partner antwortet: „Aber wir haben doch noch die Monoblocksessel in der Garage“ – muss man das ignorieren und sich schon mal ins Auto setzen und einen Sitzstreik androhen. Bis jemand kommt und einen ins Gartencenter fährt.

Man muss sich in der Tat fragen, und da komme ich auf Sie zurück, Herr S., wie mein Mann das aushält. Herr S., ich weiß es nicht. Ich halte es ja manchmal selbst kaum aus. Es ist zum Verzweifeln, der Garten verlangt uns sehr viel ab, meinem Mann und mir.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Auch wenn es kaum auszuhalten ist, wahrscheinlich ist es „Trotzdem: Liebe“. Elisabeth Pfister hat unter diesem Titel acht wahre Geschichten rund um die Liebe herausgegeben (Tübingen: Klöpfer & Meyer 2017). Unter anderem die von einem Mann, der nach 35 Jahren Ehe plötzlich zum Gewehr greift und seine Frau erschießt. Zum Glück gibt es Bücher, die dabei helfen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen: „Meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse: Dem inneren Kind in der Partnerschaft Raum geben“ von Alexandra Hartmann (Stuttgart: Klett-Cotta 2017). Spannend in dem Zusammenhang auch: „Glücklich zusammenwohnen: Die besten Tipps für Paare“ von „Wohnpsychologin“ Barbara Perfahl (Freiburg: Herder 2017).