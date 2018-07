Es gibt heute mehr Insektenfreunde als Insekten. Jede Menge Frauen, Männer und Kinder treiben sich derzeit in Bremens Gärten und Parks herum, um Gemeine Florfliegen, Steinhummeln und Lederwanzen zu suchen. Wenn sie nicht gerade auf der Pirsch sind, lernen sie alles über Insekten.

Kinder, die heute nicht wissen, dass der Plattbauch der Name einer Libelle ist, werden in der Schule ausgelacht. Wer sich nicht mit Insekten auskennt und nicht mal einen Wollschweber von einer Kamelhalsfliege unterscheiden kann, muss sich nicht wundern, wenn er die Insekten-Rätsel verhaut, die jetzt in den Zeitschriften zu finden sind. Oder wenn ihm beim Kreuzworträtsel nicht mal der Aaskäfer mit neun Buchstaben einfällt.

Warum müssen wir neuerdings überhaupt so viel über Insekten wissen? Weil Heuschreckenspieße die neue Curry Brat sind und Kinder quengeln, wenn sie beim Streetfoodfestival nur Pommes und keine frittierten Mehlwürmer bekommen.

Es hat seinen Grund, wenn der Nabu mit einer neuen App darauf hinweist, dass das Blut des asiatischen Marienkäfers eine gelbe, stark übel riechende Flüssigkeit ist, die er ausscheidet, wenn er sich bedroht fühlt. Sogar Mäuse spucken den bitteren Käfer wieder aus. Ehe wir in den Garten gehen und wild alles einsammeln, was sechs bis acht Beine hat, um es in die Fritteuse zu stecken, tut nämlich Aufklärung Not.

Damit wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und uns nichts zwischen die Kiemen hauen, was ungenießbar ist, hat der Spiegel in diesem Frühjahr die zehn wichtigsten Regeln des Biologen Johannes Vogel für das Zubereiten von Krabbeltieren veröffentlicht.

Wer ungern lange in der Küche handtiert, um Heuschrecken aufzuspießen, greift auf Spinnen zurück. Sie sind das Fast-Food unter den Insekten, weil der Kopf dranbleiben kann: „Am vorderen Körperteil hängen die proteinreichen Laufbeine.“ Zu den Filetstücken gehören beim Insekt der Brustbereich mit Hinterleib und die dickeren Beinstücke. Wer nur Flügeldeckel, Flügel, kleine Beinstückchen und Beinhaken abbekommt, braucht gar nicht erst auf einen Energiekick zu hoffen. Eine Empfehlung Vogels sind über der Glut geröstete Ameisen-Rouladen. Das Rösten von Spinnen und Insekten empfiehlt sich ohnehin, da die meisten von ihnen Parasiten übertragen. Hitze soll auch Gift unwirksam machen. Garzeit für eine große Spinne: Fünf Minuten. Die Vogelsche Faustregel lautet: „Wenn keine Flüssigkeit mehr heraustropft, ist die Spinne fertig.“

Wenn ich mich heute in meinen alten Opel setze, hoffe ich, dass ich überhaupt noch ein Mittagessen für vier Personen zusammenbekomme. Aber wenn plötzlich alle nur noch Käfer im Speckmantel snacken, müssen wir uns wirklich nicht wundern, wenn bald kein einziges Insekt mehr übrig ist, auf das wir mit unseren Windschutzscheiben Jagd machen können.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Na, läuft Ihnen beim Lesen dieser Kolumne auch schon das Wasser im Munde zusammen? Experimentierfreudige Hobbyköche finden passende Rezepte – natürlich – in der Stadtbibliothek, in „Das Insekten-Kochbuch“ von Folke Dammann und Nadine Kuhlenkamp (Stuttgart: Kosmos 2015). Von Hintergrundwissen über Vorspeisen und Hauptgerichte bis hin zu Desserts mit Insekt und appetitlichen Farbfotos ist alles Nötige enthalten. Finden Sie widerlich? Dann kennen Sie bestimmt die Bilderbücher von Diana Amft und Martina Matos (Köln: Baumhaus) noch nicht: „Die kleine Spinne Widerlich“ ist, anders als ihr Name vermuten lässt, mit ihren großen Kulleraugen wirklich zuckersüß – und eigentlich schon wieder zu süß zum Essen.