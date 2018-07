Seit Horst Seehofer sein Herz für Bären und Wölfe entdeckt hat, hege ich die Hoffnung, dass mir demnächst mal ein selteneres Tier vor die Linse läuft. Unsere neue Wildtierkamera filmt bereits Tag und Nacht alles, was sich im Garten bewegt. Das ist spannend und lehrreich zugleich. Am Abend versammelt sich die Familie vor dem Computer. „Ich habe nachts schon so oft Eulen gehört“, sagt Michael erwartungsfroh, während er die Technik bedient, „bestimmt sehen wir gleich eine Eule.“

Stattdessen sehen wir Rasen, die Rückwand der Garage und einen Zipfel vom Nachbargarten. Sonst nichts. „Wieso sieht man nichts?“, frage ich. „Da muss was gewesen sein“, sagt Michael. „Die Kamera wird nur ausgelöst, wenn sich etwas bewegt.“ Wir müssen die Filmsequenz drei Mal gucken, bis wir erkennen, dass sich unten rechts im Bild tatsächlich etwas bewegt. Es ist blau. Es ist eine Plane. Sie flattert im Wind. Im Nachbargarten. Der nächste Filmbeitrag zeigt: flatternde Plane. „Geh’mal ein paar Tracks vor. Vielleicht lässt der Wind irgendwann nach“, schlage ich vor. Aber die Plane flattert.

Nächste Sequenz, 18 Uhr: Wir sehen Rasen, Garage und die Plane im Nachbargarten. Sie flattert nicht. Michael spielt die Sequenz irritiert noch mal ab. „Vielleicht ist irgendwas schnell durchs Bild geflogen. Ein Falter oder so.“ Die Kinder ziehen sich gähnend in ihre Betten zurück.

„Hier, das kann jetzt echt was sein“, triumphiere ich aufgeregt. „04:03 Uhr – das ist deine Eule!“ Aber es ist die Plane. Sie flattert, aber weil es Nacht ist, nur in schwarz-weiß. „Vielleicht läuft im Fernsehen Grzimek“, schlägt Michael ironisch vor.

„Einen Versuch noch. Nur noch einen einzigen“, bettele ich. Nächste Filmsequenz: Eine große Nase füllt das Bild aus. Die Nase kommt mir bekannt vor. „Ach, da habe ich geguckt, ob die Kamera wirklich läuft“, sagt Michael verschmitzt. „Ich bin wohl das einzige Tier, das wir gefilmt haben.“ Aber das stimmt nicht. Schon in der nächsten Filmsequenz tummeln sich einige Jungtiere vor der Kamera. Sie sind sicher nicht älter als zehn, elf Jahre. Lehrreich, sie zu beobachten. Ein Männchen klettert flink aufs Garagendach. Auch spannend: Zwei fuchteln mit Stöcken herum – vielleicht eine Art Revierkampf? Wir haben es leider nicht herausgefunden. Bei den restlichen 179 Filmtracks hat die Plane geflattert.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

Bewegte Tierbilder sind toll! Es müssen ja nicht gleich Videos sein. Kennen Sie zum Beispiel noch 3D-Wackelbilder? Inzwischen gibt es unter der Bezeichnung „Photicular-Buch“ vom Fischer/Sauerländer-Verlag ganze Bücher mit tollen Wackelbild-Tierfotos. Bisher sind die Bände „Ozean“, „Safari“ und „Polar“ erschienen, „Wild“ folgt bald. Macht nicht nur Kindern Spaß! Starthilfe für Hobbyfotografen, die lieber selbst auf Motivjagd gehen, gibt es etwa in „Grundlagen Tierfotografie“ von Peter Uhl und Martina Walther-Uhl (Hannover: Humboldt 2016). In „Workshops“ werden die gängigsten Haustiere sowie Fotomotive in Zoos und der freien Wildbahn abgearbeitet. Lohnt sich allein schon wegen des knuffigen Murmeltierchens (?) auf dem Cover.