Wenn Sie das hier lesen, bin ich vielleicht schon tot. Das wäre natürlich schade, denn ich liebe das Leben, die Menschen und besonders ihre Mundarten und Dialekte.

Aber so kann es gehen. Eben noch steht man lebensfroh auf der Trittleiter, um die giftigen Triebe des Blauregens zu kappen. Und schon stellt man bestürzt fest, dass man sich geratscht hat. Um Gottes willen. Haben nicht schon die Indianer mit Blauregen-Giftpfeilen um sich geschossen? Oder war das doch Curare?

Nur keine Panik. Ich rase in die Küche, drehe den Wasserhahn voll auf und halte den blutigen Finger unter den harten Strahl. Wenn ich kann, springe ich Gevatter Tod noch von der Schippe. „Schätzchen, holst Du Mami das Telefon?“ , rufe ich meinem Jüngsten zu. „Nein, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber such doch bitte noch die Nummer der Vergiftungszentrale heraus, ja?“

Ich muss sitzen. Meine Beine sind zu schwach, um mich zu tragen. „Wie, du findest so schnell nur Vergiftungszentrale Berlin? Dann nehmen wir eben Berlin. “ Mir wird schummrig. Ich bin nicht sicher, wie lange ich noch bei Bewusstsein bleibe. Als mir der Hörer überreicht wird, drücke ich ihn fest ans Ohr. Tuut - Tuut. Nach einer halben Ewigkeit meldet sich eine Stimme. Endlich. Die Stimme kommt vom Band. Sie sagt: „Alle Leitungen sind belegt. Bitte haben Sie etwas Geduld.“

Es fällt mir schwer, zu warten. Ich weiß schließlich nicht, ob ich noch lebe, wenn am anderen Ende abgenommen wird. „Gibt es noch eine andere Nummer?“, frage ich die Kinder.

Während ich überlege, ob ich auch noch um ein Glas Wasser oder vielleicht doch lieber um einen Shirley-Temple-Cocktail bitten soll, meldet sich die Vergiftungszentrale Erfurt: „Morschn!“

„Es geht jetzt hier um Leben und Tod. Ich brauche Hilfe. Blauregen ist doch giftig, oder?“ Die Frau sagt neutral: „Des iss waa.“ Dann Pause. Himmel. „Helfen Sie mir schnell“, flehe ich die Stimme an. Sie fragt, wie viel ich vom Blauregen gegessen habe. „Nichts. Aber das Gift könnte bald am Herzen ankommen. Ich habe mich geratscht – ge-ra-tscht! – beim Blauregen-Schneiden. Ohne Handschuhe. Ich werde sterben...“, heule ich. Die Frau klingt nun tröstlich: „Dis iss nisch waa.“

Ich habe gelernt, Blauregen zu essen, kann Durchfall, Erbrechen und Kreislaufprobleme auslösen. Ein Ratscher bringt einen nicht gleich um: „Horsche ma druff: Ald un grau gannste noch wern.“

Wenn ich mich nochmal halb vergifte, dann rufe ich bei der Vergiftungszentrale in München an. Ich würde zu gern hören, wie die Mitarbeiterin im resoluten Ton sagt: „Ja mei. Scheiß da nix, dann feid da nix.“

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt.

Das mit dem Sterben kann bisweilen schneller gehen, als einem lieb ist. Da ist es wohl besser, man ist darauf vorbereitet. Zum Beispiel mit „Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen“ (Margareta Magnusson, Frankfurt a.M.: Fischer 2018), einem sehr warmherzigen Ratgeber, der dabei helfen soll, auf den letzten Metern auszumisten und seinen Liebsten ein aufgeräumtes Leben zu hinterlassen. Und weil doch wohl kaum jemand nur mit einem Glas Wasser in der Hand die letzte Reise antreten möchte: In „Der perfekte Mix“ verrät Ryan Chetiyawardana, einer der besten Barkeeper der Welt, seine Kniffe (München: Hallwag 2018).