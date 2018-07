Es ist ein lauer Maiabend. Die Dämmerung bricht herein, aber es ist noch so mild, dass meine Nachbarin und ich auf der Bank im Vorgarten sitzen bleiben. Umgeben von Rosen, Margeriten und den maigrünen Trieben einer Buchshecke. Über uns duftet Blauregen an der Hauswand. „Ach, ich liebe den Mai“, seufzt Anja. „Wen liebst du?“, frage ich abwesend.

Ich habe nicht richtig zugehört. Etwas hat mich abgelenkt. Nur was? Suchend schaue ich mich um. Am Gartentor flackert ein Windlicht, davor döst unser Hund. Da ist es wieder. Ein dumpfes Geräusch. Ich schaue nach oben und entdecke einen Maikäfer, der mit Karacho gegen die Außenwandleuchte fliegt. Bumpf.

„Na, den Mai“, schwärmt Anja. „Wenn ich mal heirate, dann unbedingt im Wonnemonat.“ Ich will eigentlich in die Küche laufen, um eine Flasche Rotwein zu holen, aber jetzt irritiert mich etwas anderes: Ein tiefer Brummton, der mich entfernt an einen Hubschrauber erinnert. Irgendwann finde ich den Maikäfer, diesmal liegt er auf dem Rücken und strampelt mit den Beinchen. Ich drehe ihn um.

„Hau schon ab“, murmele ich, jetzt mit der Flasche in der Hand. Anja steht abrupt auf. Sie funkelt mich an: „Ich soll also gehen, ja?“ Ich sage: „Du doch nicht, der Maikäfer.“ Anja beruhigt sich. „Ach so, ja, Maikäfer mag ich auch. Und Maiglöckcken. Ich liebe alles am Mai.“

Da ist es wieder: Das Brummen des Anflugs und ein Bumpf beim Aufprall. Statt einzuschenken, drehe ich drei weitere Maikäfer um. Kaum habe ich mich auf die Bank fallen lassen, geht es wieder los. Brrrm, Bumpf. Brrrrm, Bumpf. Aufstehen, Käfer umdrehen. Ich schenke endlich ein, hebe das Glas an die Lippen, aber ich stelle wieder ab. In Erwartung eines erneuten Bumpfs. Oder eines Brmms. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wie die Maikäfer das Brummen wohl machen? Das Geräusch macht mich wahnsinnig.

„Im Mai fühlt man sich ja auch anders“, meint Anja, „so voller Hoffnung.“ Ich beobachte einen Maikäfer, der von unserer Fensterscheibe abprallt. Woran man wohl erkennt, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Die Männchen rafft es gleich nach dem Begatten dahin, den Weibchen bleibt etwas mehr Zeit – für die Eiablage.

Wie deprimierend ist das denn? „Ach ja“, seufzt wieder Anja und nippt an ihrem Glas, „auch das gehört für mich zum Mai: Ein Glas Rotwein im Garten.“

Ich lausche in die Nacht. Dann höre ich es. Kein Bumpf. Auch kein Brummen. Nur ein ganz leises Platsch. Ich kann es nicht sofort erkennen, aber ich weiß, was in meinem Glas schwimmt. „Sag doch auch mal was“, bittet Anja. Aber mir fällt nichts ein, außer: „Ich hasse den Mai.“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Ob der Maikäfer wohl schon vorher in jemandes Weinglas geplumpst war und nun den Weg in sein Insektenhotel nicht mehr finden konnte? Für ungestörte Maiabende empfiehlt es sich also, ein möglichst einzigartiges Insektenhotel in den Garten zu stellen, zum Beispiel aus einer Konservendose. Die Anleitung liefert Katja Enseling in „Mach was draus! 2“ (Münster: Coppenrath 2017) – außerdem noch über 60 weitere geniale Bastelideen aus „Immer-zu-Hause-Materialien“ wie Kronkorken, Eisstielen oder Wäscheklammern. Die „Mach was draus!“-Reihe umfasst inzwischen übrigens drei Bände. Im ersten werden Streichholzschachteln zu Zahnbürstenhaltern recycelt, im dritten Plastikflaschen zu Raketenrucksäcken. Tolle Ideen, die viele Grundschulkinder begeistern dürften.