Die Oldtimer können am späten Nachmittag an der Maritimen Meile begutachtet werden. (Christian Kosak)

Die Strandlust und der MG-Stammtisch Bremen laden für Sonnabend, 22. Juni, zur „Strandlust Oldtimer Classic 2019“ ein. Vom Vegesacker Hafen aus fahren Oldtimer aller Marken rund 170 Kilometer zum Museumsdorf Cloppenburg und dann zurück zur Maritimen Meile. 110 Fahrzeuge nehmen teil. Die Strandlust Oldtimer Classic wird bereits zum 19. Mal angeboten. Laut der Organisatoren sei die Veranstaltung innerhalb von drei Tagen restlos ausgebucht gewesen. Wie schon in den vergangenen Jahren sind auch in diesem Jahr wieder einige Aufgaben zu lösen und zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen zu fahren. Die Teilnehmer der Oldtimer-Rallye treffen ab 9 Uhr auf dem Parkplatz am Vegesacker Hafen (Hafenwald) ein und werden um 10 Uhr starten. Ab 17 Uhr kommen die Oldtimer dann am Sonnabend an der Maritimen Meile vor der Strandlust Bremen-Vegesack an, wo sie sich wie schon in den Jahren zuvor zu einem imposanten Spalier aufbauen. Besonders hervorzuhebende Fahrzeuge sind unter anderem BMW AM4 von 1932, MG Midget J2 von 1932, IFA F8 (1948), Citroën Traktion Avant 11 CV BL (1950), Buick Roadmaster Sedan (1952), BMW Isetta 300 (als Taxi) von 1959 sowie weitere Fahrzeuge unter anderem der Marken Cadillac, Borgward, Austin Healey, Corvette, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz Rolls Royce und einige mehr.