Schüler und Eltern sind nach Brake zum Schulausschuss gefahren. (Barbara Wenke)

Brake/Lemwerder. Einen derartigen Ansturm an Bürgern hat der große Saal des Kreishauses in Brake lange nicht erlebt. Rund 90 Kinder, Eltern, Politiker und interessierte Bürger aus Lemwerder haben am Donnerstagnachmittag den Schulausschuss des Kreistages besucht. Sie wollten ihren Unmut über die geplante Schließung ihrer Eschhofschule in die Kreispolitik tragen.

Gegen 16 Uhr erreichte die Delegation aus den Süd-Gemeinden die Kreisstadt. Mit Plakaten und Transparenten legten sie, auf Trillerpfeifen pfeifend, den kurzen Weg vom Parkplatz zum Sitzungssaal zurück. Im Saal wurden Jugendliche und Erwachsene dann ganz leise. „Wir wollen keinen behindern und keinem Stress machen“, hatte Elternratssprecherin Dörte Woltjen den Demonstranten eingeimpft. Sie wollten einzig ihr Anliegen vortragen. Und das taten sie kurz und bündig.

Auf den Plakaten waren unter anderem Gedanken zu lesen, die sich die Schüler zu ihrer Schule gemacht haben. Dort standen Sätze wie „In kleinen Lerngruppen ... machen wir spannende Experimente … werde ich besser wahrgenommen oder ... kann ich mich besser konzentrieren“. Ein Junge hielt ein Pappschild mit der eindringlichen Bitte „Rettet meine Schule“ in die Höhe.

Nachdem der Ausschussvorsitzende Uwe Thöle (SPD) Ausschussmitglieder und Gäste begrüßt hatte, eröffnete er die Einwohnerfragestunde. Die Achtklässlerin Emmi Winterboer, die erst am Morgen zur Schülersprecherin der Eschhofschule gewählt worden ist, und Michelle Otto aus dem siebten Jahrgang übergaben dem Ausschuss zwei dicke Mappen mit Unterschriften und Stellungnahmen von Schülern, Eltern und Bürgern. Insgesamt 1600 Unterschriften für den Erhalt der Eschhofschule haben die Elternvertreter seit Bekanntwerden der Schließungsabsicht vor rund zweieinhalb Wochen gesammelt.

Dörte Woltjen berichtete von organisatorischen Schwierigkeiten. So hatte die Nachricht von der geplanten Schließung der Eschhofschule in Lemwerder die Runde gemacht, lange bevor die Elternvertreter ein offizielles Schreiben von der Kreisverwaltung erhalten haben. Umgehend setzte sie sich gemeinsam mit ihren Elternratskollegen an die Formulierung einer Stellungnahme, denn die, hieß es zunächst, sollte dem Kreisschulausschuss bis zum 3. September vorliegen. „Ich habe wohl gehört, dass die Kreisverwaltung die Frist verlängert hat, den offiziellen Brief mit der Nachricht habe ich aber erst am 3. September erhalten. Da hatte ich unsere Stellungnahme schon per Express nach Brake geschickt, um die Frist nicht zu verpassen.“

Der Erste Kreisrat, Hans Kemmeries, bedauerte die organisatorischen Probleme. Er räumte zudem Fehler in der Kommunikation ein. „Ich habe das Thema falsch eingeschätzt. Es war alles viel zu kurzfristig angelegt.“ Er versicherte der Lemwerderaner Delegation: „Es ist noch keine abschließende Entscheidung gefallen. Die kann nur der Kreistag treffen. Bisher war alles nur Vorbereitung.“ Das hörten die Gäste aus Lemwerder gerne. Ein Vater teilte den Ausschussmitgliedern mit, dass die Eltern in Lemwerder in den vergangenen Wochen das Gefühl hatten, übergangen worden zu sein. „Wir hatten den Eindruck, dass alles beschlossen ist.“

Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke hatte sich ebenso wie einige Gemeinderatsmitglieder auf den Weg nach Brake gemacht. Sie nutzte die Gelegenheit, der Kreisverwaltung eine Frage zu stellen. „Wollen der Kreisschulausschuss und die Kreisverwaltung in den kommenden Wochen nur informieren oder sind sie auch gewillt, Diskussionen zu führen?“, wollte sie wissen.

Er werde am Montag, 23. September, zu einer Informationsveranstaltung nach Lemwerder kommen, betonte Kemmeries. Dort werde die Verwaltung Schülerzahlen nennen und schulfachliche Informationen geben. Er werde zudem aufzeigen, was den Arbeitskreis Schulentwicklung zu seiner Empfehlung veranlasst hat, zum Schuljahr 2010/21 die Eschhofschule mit der Oberschule Berne zusammenzulegen. Doch er fügte auch an: „Wir sind für alle Ideen und Anregungen offen.“

Der Kreisrat versicherte, sich für den Abend des 23. September nichts anderes vorgenommen zu haben. Er forderte die Eltern auf: „Bringen Sie Zeit mit. Die Diskussion kann lange dauern.“