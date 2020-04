Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in einem Bus mit einem Messer angegriffen und am Bein verletzt worden. Der Polizei zufolge saß der junge Mann in einem Bus der Linie 94, als er mit einem anderen Mann in Streit geriet. Dieser wartete an der Haltestelle „Helsingborger Platz“ im Bremer Stadtteil Burglesum an der geöffneten Bustür. Im Fahrzeug eskalierte dann die Konfrontation, bei der der 18-Jährige verletzt wurde. Er wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer flüchtete nach der Tat mit drei Begleitern in Richtung Stader Landstraße. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Darüber hinaus wird er als schwarzhaarig beschrieben, soll eine Halbglatze und einen Drei-Tage-Bart haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke, einen dunklen Pullover, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362 38 88 entgegen.