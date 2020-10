Sonnabendvormittag sind weitere positive Corona-Fälle bekannt geworden, die an die Eschhofschule in Lemwerder zu verorten sind. (Maximilian von Lachner)

Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch hat in Lemwerder vorsorglich alle Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen. „Diese Entscheidung haben wir am Sonnabendmittag getroffen, um das Infektionsgeschehen vor Ort so weit wie möglich einzudämmen“, so Volker Blohm, Leiter des Gesundheitsamtes.

Blohm: „Wir haben am Freitag den positiven Befund einer Erzieherin der Kindertagesstätte ,Bunte Welle' sowie einen weiteren positiven Fall eines Kindes am Gymnasium Lemwerder erhalten. Die Kontaktpersonen der Schülerin waren mit Ergebnis von Donnerstag alle negativ getestet worden. Am Sonnabendvormittag kamen weitere positive Fälle in Lemwerder hinzu, unter anderem an der Eschhofschule. Wir haben derzeit allein zehn labordiagnostisch bestätigte Fälle plus weitere Verdachtsfälle in Lemwerder, die in direktem Zusammenhang mit dem Gymnasium, dem Kindergarten und der Kita stehen. Darunter allein fünf Erzieher und Erzieherinnen der ,Bunten Welle'." Gegenwärtig befinden sich laut Blohm in Lemwerder rund 200 Personen in Quarantäne. Über 100 von ihnen werden am Montag, 5. Oktober, abgestrichen. Von weiteren 60 Personen werden die Abstrichergebnisse zu Wochenbeginn erwartet.

Unter helling@lemwerder.de werden Fragen an das Gesundheitsamt gesammelt. Corona-Hotline Lemwerder: 04 21/ 67 39 47, Bürgertelefon Landkreis: 0 44 01 / 92 75 25 (-527).

In der Waldschule in Schwanewede ist – wie berichtet – ebenfalls ein Schüler an Corona erkrankt. Der Landkreis bestätigte Freitag ein positives Testergebnis. Das Gesundheitsamt prüfe, für welche Personen eine Quarantäne ausgesprochen werden müsse. Die sogenannte Kohorte des Schülers werde am Montag und Dienstag nicht am Unterricht teilnehmen.