Nach dem schweren Unfall am frühen Sonnabendmorgen war die B 212 ein paar Stunden lang gesperrt. (Patrick Seeger)

Am frühen Sonnabendmorgen, 6. Juli 2019, ist eine 20-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen nach einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 3.06 Uhr ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Herford und seine ebenfalls aus Herford stammende 20-jährige Beifahrerin auf der Bundesstraße 212 aus Richtung Elsfleth kommend unterwegs. In der Gemarkung Golzwarderwurp (Brake im Landkreis Wesermarsch) geriet der Wagen aus bislang noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum auf der rechtsseitigen Berme.

Die beiden jungen Personen werden im Fahrzeug eingeklemmt, müssen aus dem Auto befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erliegt allerdings die 20-jährige Beifahrerin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da laut der Polizei der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist, wurde ihm entsprechend Blut abgenommen.

Insgesamt seien am Baum und am Wagen Schäden in Höhe von 2500 Euro entstanden, wobei der Wagen als Totalschaden gelte. An der Unfallstelle waren die Mitglieder der Feuerwehren aus Golzwarden, Hammelwarden und der Hafenstraße (Brake) eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle war die B 212 bis am Morgen um 8.49 Uhr voll gesperrt. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Brake hatten dafür eine entsprechende Beschilderung aufgestellt.