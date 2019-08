Unstimmigkeiten in einer Gaststätte endeten in einer schweren Körperverletzung, die Polizei musste einschreiten. (Björn Hake)

Burglesum. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend eskalierte in einer Kneipe in der Helsingborger Straße eine Auseinandersetzung. Aus anfangs noch verbalen Unstimmigkeiten zwischen zwei 20 und 31 Jahre alten Männer wurde am Ende eine handfeste Prügelei. Wie die Polizei mitteilt, warf der 20-Jährige seinem Kontrahenten am Ende einen Betonblumentopf an den Kopf. Der 31-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, flüchtete aus der Gaststätte und wurde anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte ermittelten schnell den mutmaßlichen Angreifer und nahmen ihn fest. Gegen den Bremer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, eine Haftprüfung dauert an.