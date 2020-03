Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. (Andreas Gebert / dpa)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist eine 23-jährige Motorradfahrerin am Samstag in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, hielt die 23-Jährige gegen 15 Uhr an einer roten Ampel an der Weserstrandstraße an. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr sie an, verlor aber kurz darauf die Kontrolle über ihr Motorrad und wurde gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Dabei verletzte sie sich laut Polizei so schwer, dass zeitweise Lebensgefahr bestand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Laut Zeugenaussagen war die Frau nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.