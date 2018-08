Ein 23-Jähriger brachte eine Waffe zu einer Feier mit, das rief die Polizei auf den Plan. (Björn Hake)

Ort des Geschehens war ein Mehrparteienhaus in der Straße In den Kiefern. Hier feierten mehrere Personen in einer Wohnung, der 23-Jährige war einer der Gäste.

Nach Polizeiangaben hat er während der Feier eine Pistole, die er bei sich trug, vorgezeigt und damit geprahlt. Schüsse sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht gefallen. Die übrigen Gäste und der Wohnungsinhaber flüchteten trotzdem eingeschüchtert aus der Wohnung, der 23-Jährige blieb alleine zurück.

Der Wohnungsinhaber alarmierte gegen 19.30 Uhr die Polizei Osterholz. Nach Angaben von Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, war zu dem Zeitpunkt unklar, ob es sich bei der Pistole des 23-Jährigen um eine scharfe Waffe handelte oder nicht. „Da gehen wir dann lieber auf Nummer sicher“, so Cassens. Wegen der unklaren Gefährdungslage wurde deshalb ein Spezialeinsatzkommando aus Hannover sowie eine Verhandlungsgruppe gefordert.

Bis zum Eintreffen der Spezialkräfte sperrten Beamte vor Ort die Straße, eine Sackgasse, ab. In dem betroffenen Wohnhaus, das am Ende der Sackgasse liegt, wurden vorsorglich zwei weitere Wohnungen geräumt. In einer dritten Wohnung trafen die Beamten keinen Bewohner an. Vorsichtshalber stand auch ein Rettungswagen bereit, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

Kurz vor Mitternacht drangen die Spezialkräfte der Polizei mit dem Wohnungsschlüssel in die Wohnung ein. Hier ließ sich der 23-Jährige widerstandslos festnehmen. Eine anschließende Durchsuchung ergab, dass der junge Mann eine Schreckschusspistole bei sich hatte. Am frühen Montagmorgen wurde der Mann schließlich nach Hause entlassen.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Bedrohung und wegen des verbotenen Führens der Schreckschusspistole. Nach Angaben des Polizeisprechers hatte der Mann bei seiner Durchsuchung keinen Kleinen Waffenschein bei sich. Ohne den darf eine Schreckschusspistole außerhalb der eigenen Wohnung aber nicht getragen werden.