Mit schweren Kopfverletzungen endete am frühen Sonnabendmorgen ein Streit in einer Gaststätte in Burglesum für einen 25-Jährigen. Nach Angaben der Polizei wurde dem Mann mehrfach gegen den Kopf getreten. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können.

Um 7 Uhr morgens erreichte die Polizei am Sonnabend ein Notruf aus der Gaststätte an der Stader Landstraße. Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, lag der 25 Jahre alte Mann mit Verletzungen im Gesicht am Boden, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der Polizei. Die in der Gaststätte befindlichen Zeugen beschrieben den Beamten eine handgreifliche Auseinandersetzung von mehreren Personen. Im Verlauf der Schlägerei sei das Opfer zu Boden gegangen. Mindestens einer der anderen Beteiligten habe ihn daraufhin mehrfach gegen den den Kopf getreten. Dabei habe der 25-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Zusammen mit den eintreffenden Rettungssanitätern nahm die Polizei die medizinische Erstversorgung auf. Anschließend wurde der aus Osterholz-Scharmbeck stammende Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Zeugen der Auseinandersetzung beschreiben einen der Täter als etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, mit korpulenter Statur, dunklen kurzen Haare und einem dunklen Teint. Er trug eine dunkle Jeans und schwarze Lederschuhe ohne Schnürsenkel, sogenannte Slipper. Ein zweiter Täter wurde als ebenso groß, aber von schmaler Statur und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Auch er hat einen dunklen Teint und hatte seine dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Dieser Mann trug eine schwarze Jacke, darunter ein helles Hemd und helle Sneakers.

Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Zeugen, die zu dem Vorfall oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0421 / 362 3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Tritte gegen den Kopf schwerste Verletzungen zur Folge haben können. Im vergangenen Jahr verständigten sich Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft deshalb darauf, diese Art von Vorfällen noch konsequenter als versuchte Tötungsdelikte zu verfolgen. Auch die Ermittlungen in diesem Fall werden im Fachkommissariat für Kapitaldelikte geführt.

