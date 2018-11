Narben im Hüftbereich eines Mannes erinnern an eine Überstandene Skabies (Krätze) Erkrankung. (HENNING KAISER/DPOD)

Die Haut juckt und brennt. An Knöcheln, Achseln, Ellenbogen, Leisten und Genitalien bilden sich Ekzeme mit geröteten Knötchen und stecknadelkopfgroßen Bläschen. Typische Symptome der Krätze. Im Landkreis Osterholz mehren sich wie berichtet die Fälle der Hauterkrankungen. Auch die Gemeinde Schwanewede ist davon betroffen.

Für 2018 liegen dem Gesundheitsamt laut Kreissprecherin Jana Lindemann bislang kreisweit 162 gemeldete Fälle vor, von Erkrankten und engen mitbehandelten Kontaktpersonen. Alle sieben Gemeinden des Landkreises seien betroffen. „Die gemeldeten Fälle verteilen sich nahezu gleichmäßig über die Gemeinden.“ Aus Schwanewede sind laut Lindemann seit Januar 45 Fälle registriert. Betroffenen seien auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Altenheime. Nähere Angaben zu den betroffenen Einrichtungen machte die Kreissprecherin mit Hinweis auf den Datenschutz nicht.

Einen aktuellen Fall gibt es an der Dreienkampschule, bestätigt Schulleiter Rolf Tigges auf Nachfrage. „Das Gesundheitsamt hat uns am Mittwoch informiert.“ Es handele sich um den Einzelfall eines Schülers. „Wir haben vom Gesundheitsamt ein Merkblatt zum Umgang mit Krätze bekommen, das wir jetzt umgehend an alle Eltern der Schule weiterleiten werden. Die Eltern aus der Klasse des betroffenen Schülers sind von der Schule bereits angesprochen worden, bei einem eventuellen Verdacht auf Krätze mit ihren Kindern einen Arzt aufzusuchen.“ An der Dreienkampschule achte man verstärkt darauf, ob sich Kinder auffällig kratzen. „Dann fragen wir nach und informieren bei einem Verdacht auch die Eltern.“

Zügige Aufklärung der Eltern

Die Schule setzt laut Tigges auf eine zügige Aufklärung der Eltern. Damit hat sie nach den Worten des Schulleiters schon bei Läusefällen gute Erfahrungen gemacht. „Unsere Eltern gehen in der Regel gelassen und vernünftig mit solchen Fällen um, wenn sie frühzeitig und gut verständlich informiert werden.“ Im konkreten Fall hätten die Eltern die Schule nicht informiert, bedauert Tigges. Der Schulleiter hat sich beim Gesundheitsamt erkundigt. Dort sei ihm gesagt worden, dass Eltern eine Meldepflicht gegenüber der Schule hätten. In der Heideschule gab es laut Schulleiter Thorsten Lesemann im laufenden Jahr und auch schon im vergangenen Jahr einige Krätzefälle. „Der jüngste Fall liegt wenige Wochen zurück.“ Informiert würden auf jeden Fall immer die Eltern der jeweils betroffenen Klassen.

„Bei uns ist kein einziger Fall von Krätze bekannt“, heißt es bei einer stichprobenartigen Nachfrage in der Kindertagesstätte Worpsweder Straße und im evangelischen Joki-Kindergarten. Die kirchliche Einrichtung an der Danziger Straße hat laut Leiterin Anke Kister aber mit einer anderen Krankheit zu kämpfen. „In den vergangenen vier Wochen sind bei uns fast 20 Fälle der Hand-Fuß-Mund-Krankheit aufgetreten.“ Sie wisse auch von anderen Kitas im Landkreis, dass die ansteckende Viruserkrankung dort grassiere, so Kister. „Sie ist in Kindergärten zur Zeit stark verbreitet. Deshalb bin ich überrascht, dass jetzt so viel von der Krätze geredet wird.“

Die Zahl der Krätzeerkrankungen im Landkreis zeigt seit einigen Jahren eine steigende Tendenz. 2014 registrierte das Gesundheitsamt elf Krätzefälle, 2015 waren es 29, im Jahr darauf 32. Im vergangenen Jahr schnellte die Zahl auf 65 Fälle hoch. Für das laufende Jahr sind es bislang 162 Fälle. Gefragt nach den Ursachen für den Anstieg der Fallzahlen, heißt es von Kreissprecherin Lindemann: „Möglich wäre eine eventuell größere Meldebereitsschaft von Ärzten und Einrichtungen.“ Sie verweist auch auf die seit Mitte 2017 ausgeweitete Meldepflicht für Skabies.

Meldepflichtig

Danach müssen nicht mehr nur Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche wie Krippen, Kindergärten und Schulen entsprechende Fälle melden. Meldepflichtig sind seitdem auch sonstige Gemeinschaftseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Obdachlosen-Unterkünfte und Sammelunterkünfte für Flüchtlinge. Wegen der erweiterten Meldepflicht seien die aktuellen Fallzahlen nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar, betont Lindemann. „Derzeit lässt sich keine signifikant statistische Aussage über einen tatsächlichen Anstieg geben“, so die Kreissprecherin.

Die zwischen 0,3 bis 0,5 Millimeter kleinen Krätzmilben graben Tunnel unter die Haut. Dort legen sie Eier ab und scheiden Kot aus, auf die das Immunsystem reagiert. Bis bei einem Erkrankten die ersten Symptome auftreten, können zwei bis sechs Wochen vergehen. In dieser Zeit kann er andere schon anstecken. Übertragen wird Krätze durch intensiven Hautkontakt. In seinem Skabies-Ratgeber präzisiert das Robert-Koch-Institut (RKI): „Eine Übertragung setzt einen großflächigen, längeren und kontinuierlichen Haut-zu-Haut-Kontakt in der Größenordnung von fünf bis zehn Minuten voraus.“ Eine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehe für enge Kontaktpersonen eines Erkrankten beim gemeinsamen Schlafen in einem Bett, Kuscheln, beim Liebkosen von Kleinkindern oder bei der Körperpflege von pflegebedürftigen Menschen. „Händeschütteln, Begrüßungsküsse und Umarmungen sind in der Regel ohne Übertragungsrisiko“, heißt es im RKI-Merkblatt.

Werden dem Gesundheitsamt Osterholz Fälle aus Schulen, Kindergärten oder Heimen gemeldet, wird eine Maßnahmenkette in Gang gesetzt. „Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt mit der Einrichtung auf. Dort werden die Kontaktpersonen ermittelt, gegebenenfalls wird eine Empfehlung zu einer prophylaktischen Behandlung ausgesprochen. Weiterhin erfolgt eine Beratung der Einrichtung zu sinnvollen Hygienemaßnahmen“, erklärt Lindemann. Ein erkranktes Kind müsse dem Kindergarten oder der Schule erst mal fernbleiben. „Erst nach der ärztlichen Behandlung darf das Kind die Einrichtung wieder besuchen.“