Raimund Mecke vor seinem Supermarkt: Dem Center-Inhaber sind 50 Einkaufswagen innerhalb von zehn Monaten gestohlen worden. (Kosak)

Blumenthal. Raimund Mecke arbeitet mittlerweile seit Jahrzehnten in der Supermarkt-Branche, aber so etwas hat er noch nicht erlebt – weder in dieser Größenordnung noch in dieser kurzen Zeit: Fast 50 Einkaufswagen sind bei ihm weggekommen. Laut Mecke liegt der Schwund normalerweise bei einem Dutzend pro Jahr. Ihm sind die Einkaufswagen jedoch innerhalb von zehn Monaten abhandengekommen. So viele, sagt er, werden sonst nur in Metropolen wie Berlin gestohlen. Meckes Markt ist in Blumenthal.

Der Center-Inhaber, 54, Brille, kurzes Haar, hat jetzt Anzeige gegen unbekannt erstattet. Mecke meint, dass die Beamten auf der Wache gestaunt hätten. Eine solche Verlustmeldung sei ihnen noch nicht untergekommen. Ina-Maria Werner formuliert es anders. Die Sprecherin der Polizei sagt, dass der Diebstahl von Einkaufswagen nicht zu den Schwerpunktdelikten gehört, denen die Beamten nachgehen. Ob Meckes Verlust größer ist als der bei anderen Märkten im Stadtgebiet, kann Werner ad hoc nicht sagen. Laut Mecke hätten die Beamten auf dem Revier gemeint, dass 50 Einkaufswagen viel seien.

Für ihn sind es viel zu viel. Der Center-Inhaber kommt auf fast 9000 Euro, die ihm durch den Verlust der Einkaufswagen an Schaden entstanden sind. Mecke spricht nicht von einem einfachen Diebstahl, sondern einem schweren – auch wenn die Wagen nicht alle auf einmal, sondern nach und nach weggekommen sind. Zum ersten Mal gemerkt, dass es etwas nicht stimmt, hat er im Dezember. Sein Manager sagte ihm, dass keine Einkaufswagen mehr in den Boxen auf dem Parkplatz seien. Damals hatte sich Mecke noch nicht viel dabei gedacht. Er glaubte, dass das Weihnachtsgeschäft der Grund dafür sei.

Doch als die Boxen im Februar wieder leer waren – noch dazu an einem Montag, der umsatzschwächer ist als die meisten Tage – , wollte Mecke schließlich Gewissheit haben. Er ordnete eine Inventur an. Als der Unternehmer das Center an der Heidlerchenstraße im März vergangenen Jahres übernahm, gab es dort 260 Einkaufswagen. Jetzt zählten seine Mitarbeiter 48 weniger, darunter auch drei Einkaufswagen für Kinder. Demnächst will Mecke seine Kunden um Mithilfe beim Aufspüren des fehlenden Fuhrparks bitten. Sie sollen ihm sagen, wo sie in der Nachbarschaft seine Einkaufswagen gesehen haben.

Der Center-Inhaber glaubt nämlich nicht, dass sie etwa wegen ihres Metallwertes gestohlen wurden. Er befürchtet vielmehr, dass sie bei Leuten stehen, die zu Fuß zum Markt gekommen und samt vollem Einkaufswagen wieder nach Hause gegangen sind. Mecke sagt, dass sie quasi vergessen hätten, sein Eigentum zurückzubringen. Neulich war er zu Besuch bei einer Familie, auf deren Grundstück er einen seiner Einkaufswagen gesehen hatte. Er bat sie, ihn doch wieder zu seinem Geschäft zu bringen. Mecke hofft, dass das jetzt mehr machen, wenn Polizeistreifen Ausschau nach seinen Einkaufwagen halten.

Eigentlich wollte der Supermarkt-Inhaber die Beamten außen vor lassen. Mecke sagt, dass er das wegen der Größe des Schadens, der ihm entstanden ist, am Ende jedoch nicht konnte. Für den Verlust kommt ihm zufolge nicht die Versicherung auf, sondern er allein. Für Mecke sind das Geschäftsverluste, die er nicht einfach so hinnehmen will. Seine Einkaufswagen sichert er, wie die meisten Händler sie sichern: Wer einen braucht, muss entweder ein Geldstück oder einen Chip parat haben, um eine Metallkette zu lösen. Mecke sagt, dass die Boxen nach Geschäftsschluss noch einmal gesondert geschützt werden.

Der Unternehmer weiß, dass er mehr machen könnte. Dass andere Supermärkte beispielsweise ein Magnetfeld an den Grenzen ihres Grundstücks installiert haben, sodass die Räder von Einkaufswagen blockieren, wenn versucht wird, sie vom Gelände zu schieben. Mecke weiß aber auch, was solche speziellen Sicherheitssysteme kosten – mehrere 10 000 Euro. Die Polizei hat noch einen anderen Vorschlag. Der Center-Inhaber könnte zusätzliches Sicherheitspersonal einstellen, das Kunden künftig auf dem Parkplatz anspricht, wenn die mit dem Einkaufswagen das Grundstück verlassen wollen.

Mecke will eigentlich weder das eine noch das andere. Im Grund will er nur wiederhaben, was ihm gehört. In einigen Wochen plant der Unternehmer eine weitere Inventur. Mecke hofft, dass dann annähernd so viele Einkaufswagen in den Boxen auf dem Parkplatz stehen wie im Frühjahr zuvor, als er den Supermarkt übernommen hat.