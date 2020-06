In der Umfrage geht es unter anderem um die Frage, wann Pendler umsteigen.Jandra Fischer (Bolte)

Jandra Fischer hat in Peru im Freiwilligendienst gearbeitet, in Indien Finanzen studiert und erforscht nun in Bremen-Nord das Verhalten von Pendlern. Die 25-jährige Jacobs-Studentin wohnt in der Stadt und studiert seit fast zwei Jahren in Bremen-Nord. Sie pendelt deshalb selbst oft zwischen den beiden Orten, die rund 20 Kilometer auseinander liegen. Nun hat die Studierende für ihre Masterarbeit eine Umfrage zum Pendlerverhalten gestartet und bereits mehr als 500 Personen befragt. Sie will wissen, unter welchen Umständen Pendler auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen und wie viel Wert ihnen ökologische Nachhaltigkeit ist.

„Ziel ist es herauszufinden, wie Menschen zwischen Kosten, Zeit und CO2-Emissionen im Stadtverkehr abwägen, wenn man annimmt, dass sie all diese Informationen haben“, sagt Jandra Fischer. Sie studiert Supply Chain Engineering & Management, was vergleichbar mit einem Logistikstudium sei. Für das Thema Stadtverkehr habe sich die gebürtige Nordbremerin, die nach dem Abi einige Jahre im Ausland verbracht hat, schon immer interessiert.

„Da ich selber ja regelmäßig nach Bremen-Nord pendele und diese Strecke es auch oft in die Nachrichten geschafft hat – Lesumbrücke, verkürzte oder ausfallende Züge – hatte ich im Hinterkopf, ob man nicht etwas in die Richtung Pendlerverhalten für die Masterarbeit machen kann“, berichtet Jandra Fischer. Ihr Betreuer an der Uni, Stanislav Chankov, beschäftigt sich viel mit dem Wert ökologischer Nachhaltigkeit. „Und da dachten wir, das passt gut zusammen mit dem Stadtverkehr.“

Das Ergebnis ihrer Untersuchung soll im August vorliegen: „Bis jetzt kann ich nur sagen, dass das Thema auf Interesse gestoßen ist bei Teilnehmern der Umfrage, da man einen Einblick bekommt, wie der persönliche ökologische Abdruck im Stadtverkehr ist.“ Jandra Fischer hat ihre Umfrageteilnehmer übers Internet und die sozialen Medien gesucht. „50 Prozent sind Studenten der Jacobs University“, schätzt sie. Überhaupt habe sich vor allem ein junges Publikum auf ihre Aufrufe hin gemeldet. Deshalb will Jandra Fischer noch mindestens zwei Wochen lang weitere Teilnehmer befragen. Sie hofft, dass sich auch ältere Menschen äußern.

Rund 15 Minuten dauert es, den Fragebogen auszufüllen. Die Studierende fragt ab, unter welchen Umständen jemand das Auto als Verkehrsmittel wählen würde. So sollen Befragte beispielsweise angeben, ob sie für eine fünf Kilometer lange Fahrt in ihrer Freizeit das Auto nehmen würden, wenn sie wüssten, dass die Kosten dafür 2,30 Euro betragen, der Fahrtweg acht Minuten in Anspruch nimmt und der CO2-Ausstoß bei 900 Gramm liegt. Bei den einzelnen Fragen variieren jeweils die Faktoren Kosten, Zeit und Emissionen. Mal ist der CO2-Ausstoß bei den angegebenen Beispielen höher, mal niedriger.

Für sie persönlich habe der CO2-Austoß im Stadtverkehr bisher „keine so eine große Rolle gespielt“, sagt Jandra Fischer. „Da ich, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, gar nicht wusste, wie viel man produziert und was es bedeutet. Kosten spielen natürlich eine wichtige Rolle. Durch das Semesterticket war ich bis vor Corona auf jeden Fall fast immer mit dem ÖPNV unterwegs und manchmal mit dem Rad.“ Auf ein eigenes Auto möchte sie so lange wie möglich verzichten. „Wenn man doch mal ein Auto braucht, dann gibt es ja auch noch Carsharing.“

160 Bäume für ein Auto

Und wie sieht der ökologische Fußabdruck tatsächlich von jemandem aus, der regelmäßig die 20 Kilometer von der Lesum nach Bremen-Stadt pendelt? Jandra Fischer stellt dazu eine Berechnung auf: Ein Auto stoße rund 200 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer aus. „Wenn man fünf Tage die Woche hin und her fährt, wären es 40 Fahrten im Monat. Das wären dann zum Beispiel 160 Kilogramm CO2 im Monat. Ein typischer Waldbaum wie zum Beispiel eine Buche kann über die Jahre im Schnitt ein Kilogramm CO2 pro Monat binden.“ Für monatlich 40 Autofahrten zwischen Nord und Stadtmitte müssten dann „irgendwo 160 Bäume stehen, die diese Menge im gleichen Zeitraum aufnehmen“, rechnet die Studierende hoch.

Beim ÖPNV hängt die Rechnung von der Auslastung ab. „Aber zu Stoßzeiten mit dem Zug wären zum Beispiel 70 Gramm pro Passagier pro Kilometer möglich. Dies wären dann 56 Kilogramm im Monat, also bräuchte man nur 56 Bäume in diesem Fall.“ Für Fahrten mit dem Fahrrad – selbst mit einem E-Bike – wären zum Ausgleich maximal drei Bäume im Monat notwendig.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, meldet sich bei jan.fischer@jacobs-university.de oder geht direkt über den Link: https://www.soscisurvey.de/ValueOfEnvironmentUrbanTransport/