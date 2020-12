Für diesen Mittwoch ist ein neuer Reihentest in der betroffenen Einrichtung geplant. (Sina Schuldt)

Gibt es eine landesweit geltende Anordnung oder Vorgabe, nach der Patienten aus Krankenhäusern vor ihrer (Rück-)Verlegung in andere Einrichtungen auf Covid-19 zu testen sind? Diese Frage stellt der Nordbremer Herbert Rohdenburg in einem Brief an Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Anlass ist der Corona-Ausbruch in einem Burglesumer Pflegeheim mit mehreren Todesfällen, zu denen auch seine Mutter gehört. Seine Vermutung: Die Infektion wurde durch zwei Bewohner, die im Krankenhaus behandelt wurden, in die Einrichtung eingetragen und dann vom Personal verbreitet.

Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitssenatorin, bestätigt den Ausbruch in dem Burglesumer Pflegeheim. Seinen Angaben nach gab es in der Einrichtung bislang 34 Fälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und 23 Fälle unter den Beschäftigten. Neun Bewohnerinnen und Bewohner sind demnach verstorben, sechs wieder genesen. 19 Bewohnerinnen und Bewohner und 20 Beschäftigte sind noch akut infiziert (Stand Dienstag, 29. Dezember). Fuhrmann: „Die gesamte Einrichtung steht weiterhin unter Quarantäne, das Gesundheitsamt war bereits mehrfach vor Ort und hat auch bereits mehrfach Reihentestungen in der gesamten Einrichtung vorgenommen.“ Die nächste ist nach Angaben des Sprechers für diesen Mittwoch, 30. Dezember, vorgesehen. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit der Einrichtung, „die auch alle Maßnahmen des Gesundheitsamts gut umsetzt“.

Gesundheitsamt empfiehlt Tests

Laut Fuhrmann sieht die Rechtsverordnung keine Testung und keine Quarantäne nach Verlegungen aus Kliniken vor. Er betont aber: „Die Handlungsleitfäden des Gesundheitsamtes an die Einrichtungen und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts schreiben genau diese aber vor.“ Vor Verlegungen aus der Klinik in die Einrichtungen werden laut Fuhrmann Tests durchgeführt. „Und auch bei negativen Tests wird eine 14-tägige Quarantäne innerhalb der Einrichtung für die verlegte Person durchgeführt. Sollten Personen, die aus Kliniken in Einrichtungen verlegt werden, positiv getestet werden, wird im jeweils individuellen Fall geguckt, wie verfahren wird. Gerade demenzielle Bewohnerinnen und Bewohner werden in der Regel nicht verlegt.“ Bei der Betrachtung der jeweiligen Fälle prüfe das Gesundheitsamt, ob eine sichere Versorgung in der jeweiligen Einrichtung gewährleistet ist.

Unter den infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern gab es Fuhrmann zufolge eine Person, die vor dem Corona-Ausbruch in einer Klinik behandelt und dann zurückverlegt wurde. Deren Test sei negativ gewesen, dennoch sei sie in der Einrichtung in Quarantäne gegangen. Kurz darauf sei die Person wieder in die Klinik verlegt worden, "wo der Corona-Test dann positiv ausfiel". Fuhrmann: Dass es erst einen negativen Test und einige Tage später einen positiven Test gibt, kommt durchaus häufig vor. Das liegt an der Inkubationszeit, die ja bis zu 14 Tagen betragen kann. Deshalb gibt es die Quarantäne in den Einrichtungen für Personen, die aus Kliniken zurückverlegt werden."

Tägliches Screening

Herbert Rohdenburg vermutet, dass die Quarantäne- und Schutzvorschriften in der Einrichtung nicht optimal eingehalten worden sind. Seinen Angaben nach wurden FFP2-Masken nur bei unmittelbar pflegerischen Tätigkeiten verwendet. „Unserer Mutter wurde bei den pflegerischen Tätigkeiten keine Maske aufgesetzt“, schildert Rohdenburg. Alleine habe seine Mutter keine Maske aufsetzen können, weil sie ihre Arme nur eingeschränkt bewegen konnte. Andere Angestellte wie beispielsweise Reinigungskräfte haben seiner Beobachtung nach keine FFP2-Masken getragen.

Ein Sprecher der Unternehmensgruppe, die das Haus in Burglesum und zahlreiche weitere Pflegeeinrichtungen in Deutschland betreibt, teilt dazu auf Anfrage mit, dass seit dem Frühjahr bei allen Mitarbeitern zum Dienstantritt täglich ein Screening vorgenommen werde, das eine Temperaturkontrolle und Abfrage typischer Symptome beinhalte. Gleiches gelte für alle Bewohner. Bei Auffälligkeiten werde ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Die Einrichtung folge den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie des Senats der Stadt Bremen. „In der Bewohnerversorgung wurden weitreichende Schutzvorkehrungen getroffen.“