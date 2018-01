Der 62-jährige Wolfgang S. (Polizei Bremen)

Der 62-Jährige wird seit Freitagmorgen in Burglesum vermisst. Er lebt in einer Pflegeeinrichtung in Burg-Grambke. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits mit Spürhunden nach ihm gesucht; seine Spur verlor sich jedoch an der Haltestelle Smidts Park in Richtung stadteinwärts.

Wolfgang S. ist etwas 1,70 Meter groß, trägt einen Oberlippenbart und ist mit einer dunkelblauen Stoffhose, schwarzer Fleecejacke und brauner Winterjacke bekleidet. Er hat eine Gehbehinderung am rechten Bein und ist auf einen Rollator angewiesen.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Nummer 0421 / 362-3888 oder an jede andere Polizeidienststelle. (ech)