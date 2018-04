Altin Kurti mit seiner jüngsten Tochter: Seine Familie soll so schnell aus dem Hochhaus am Vegesacker Bahnhofsplatz raus, dass er nicht weiß, wie er den Umzug schaffen soll. (Christian Kosak)

Mal waren die drei Etagen ein Wohnheim für Studenten, seit drei Jahren sind sie es für Flüchtlinge – jetzt sollen alle raus. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber fast. Manche Familien sagen, erst am Mittwoch erfahren zu haben, dass sie bis nächsten Montag aus dem Hochhaus am Vegesacker Bahnhofsplatz ausziehen sollen. Anderen soll nur halb so viel Zeit bleiben, sich in einem neuen Übergangswohnheim zu melden. Es sind Eltern dabei, die schon so lange dort wohnen, wie es die Unterkunft gibt. Deren Kinder längst in Kitas und Schulen gehen. Und die bleiben wollen.

Eltern wie Mayinda und Altin Kurti. Sie und ihre drei Kinder – sechs, fünf und zwei Jahre – sollen in ein Flüchtlingswohnheim in der Innenstadt umquartiert werden. Jetzt leben sie in einem Zwei-Zimmer-Appartement mit Küchenzeile und Bad. Demnächst, befürchtet Altin Kurti, werden sie beides mit anderen teilen müssen. Er sagt, dass er sich angeschaut hat, wo seine Familie demnächst wohnen soll.

Einige hatten gehofft, dass es das letzte Provisorium sein würde

Altin Kurti versteht nicht, warum seine Familie von einem Übergangswohnheim ins nächste wechseln soll – so schnell und nach so vielen Jahren in Vegesack. Die Familie besitzt nicht viel. Der Familienvater weiß trotzdem nicht, wie er die Wäsche, die faltbaren Schränke, ihr Geschirr, die Lebensmittel, das Spielzeug und die Kinder auf einmal in den Zug bekommt, der sie in die Innenstadt bringen soll.

Den Fahrplan der Bahn hat ihm ein Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes gegeben, der Träger des Wohnheims ist. Zusammen mit einem Fünfzeiler, wann er ausziehen und wo er sich melden soll. Altin Kurti hatte gehofft, dass das Vegesacker Wohnheim das letzte Provisorium ist, bevor er mit seiner Familie in eine reguläre Wohnung umziehen kann. Und dass seine Töchter den Kontakt zu Kindern, den sie aufgebaut haben, behalten. "Jetzt", sagt er, "beginnt wieder alles von vorne."

Rund 67 Flüchtlinge müssen wohl aus dem Haus raus

Lars Bliemeister hört solche Sätze in den vergangenen Tagen oft. Er ist Hausmeister und für die drei unteren Etagen des achtgeschossigen Hochhauses zuständig, die Übergangswohnheim sind. Bliemeister sagt, dass Altin Kurti nicht der einzige ist, der nicht weiß, wie er in so kurzer Zeit ausziehen soll. "Die Unruhe im Haus ist groß." Der Mann zeigt auf einen Grundrissplan. Die zweite Etage soll als erstes geräumt werden, dann die erste und dritte. Nach Bliemeisters Rechnung wohnen 67 Flüchtlinge im Haus.

Mehr zum Thema Flüchtlingswohnheim am Bahnhof Vegesack Begegnungen auf drei Etagen Betreuer und Ehrenamtliche kümmern sich im Flüchtlingswohnheim am Vegesacker Bahnhof um 100 ... ... mehr »

Er kann die Leute verstehen, die sagen, dort bleiben zu wollen: "Wer so lange an einem Ort lebt, hat mittlerweile einen Freundeskreis und weiß, mit wem er reden und wo er sich Hilfe holen kann." Manche, meint Bliemeister, wollten lieber in einem Zelt vor dem Gebäude leben, als noch einmal irgendwo hinzukommen, wo sie niemanden kennen. Das Haus ist nach seinen Worten ein ruhiges Haus. Probleme habe es nie gegeben. Bis jetzt.

Wie sie entstanden sind, darüber kann Bernd Schneider nur spekulieren. Vielleicht, sagt der Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), hätten die Flüchtlinge nicht genau verstanden, was ihnen vom Träger mitgeteilt wurde. Beziehungsweise nicht verstehen können, weil manche Mitteilungen einfach zu kurz gefasst sind. Später teilt er mit, dass die Behörde den Auszugstermin für die Flüchtlinge um mehrere Tage verschoben hat.

Schneider weiß zwar nicht, wie im Vegesacker Fall der Umzug kommuniziert wurde, aber wie er von den Träger kommuniziert werden sollte. Nach seinen Worten wird erst mit den Familien gesprochen, um auszuloten, welcher Stadtteil für sie der geeignetste ist. Dann bekommen sie einen Bescheid, in welchem Übergangswohnheim sie ab wann gemeldet sind – was nicht gleich der Auszugstermin ist. "Im Anschluss werden ihnen immer ein paar Tage für den Transport von Kleidung und Möbeln gewährt."

Etwas weniger als 2,5 Millionen Euro wurden für die Geschosse gezahlt

Dass die drei Etagen des Hochhauses nur vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden sollen, steht laut Schneider seit Langem fest. Die Stadt hat die Geschosse gemietet. Ende Juli läuft der Vertrag aus. Nami Kirkici und Mete Recepoglu haben Bremen zwar eine Verlängerung angeboten, doch die wurde ausgeschlagen. Die beiden Männer sind die neuen Eigentümer der drei Etagen. Sie haben sie Diedrich Gerlach, Geschäftsführer der Höpkens Park Consulting und Engineering GmbH abgekauft.

Für 2,5 Millionen Euro waren die Geschosse von einem Makler im Vorjahr zum Kauf angeboten worden. Mete Recepoglu sagt, dass er und sein Partner etwas weniger als diese Summe bezahlt haben. Zusammen wollen sie mehr aus den Etagen machen. Was genau, haben die beiden noch nicht entschieden. Eine Pflegeeinrichtung können sie sich ebenso vorstellen wie ein Hotel und Wohnungen.

Momentan sprechen sie mit der Sozialbehörde allerdings über etwas anderes: über ein weiteres Wohnheim auf Zeit, diesmal für Obdachlose.