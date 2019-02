Bei dem Brand eines Zweiparteienhauses an der Straße Am Striekenkamp in Blumenthal am Sonntagmorgen kam für die 87-jährige Bewohnerin offenbar jede Hilfe zu spät. Wie Polizei und Feuerwehr am Sonntag mitteilten, fanden die Rettungskräfte die Frau leblos im Erdgeschoss, als sie eintrafen.

Die Leiche wurde umgehend geborgen. Lebend gerettet werden konnte aus den Flammen ein Reptil aus einem Terrarium. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anwohner hatten den Brand gegen 8.45 Uhr gemeldet. Insgesamt rückten 60 Einsatzkräfte mit 18 Einsatzfahrzeugen aus, davon drei Rettungsdienstfahrzeuge. Als die Brandschützer am Striekenkamp eintrafen, schlugen Flammen aus dem Gebäudeinneren nach draußen. Auch war es zur starken Rauchentwicklung gekommen.

Da eine Person als vermisst gemeldet war, seien sofort fünf Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz ins Haus gelaufen, hieß es am Sonntag von der Feuerwehr. Obwohl die Löscharbeiten umgehend aufgenommen wurden, war das Feuer erst um 12.15 Uhr gelöscht.

Es könne noch Tage dauern, bis der Brand vollständig abgekühlt ist, teilte die Polizei mit.

++ Dieser Artikel wurde um 17.14 Uhr aktualisiert ++