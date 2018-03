In Blumenthal soll kräftig investiert werden. (dpa)

Zug um Zug werden in Bremen die Vorgaben des Generalplans Küstenschutz erfüllt. In Bremen-Nord stehen als Nächstes die Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Bremer Wollkämmerei (BWK) an, dort wird eine neue Spundwand errichtet. In diesem Zusammenhang ist auch eine städtebauliche Umgestaltung des Areals am Wasser vorgesehen. Geplant ist ein Fuß- und Radwanderweg zwischen der Bahrsplate und der Blumenthaler Aue an Wätjens Park. Mit der Finanzierung der Arbeiten beschäftigt sich an diesem Donnerstag die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft. Die Kostenberechnung sieht Investitionen von 938.000 Euro vor.

Rund acht Meter landwärts hinter der derzeitigen Spundwand wird eine neue, 7,50 Meter hohe Spundwand gesetzt. Die vordere, direkt an der Weser liegende Wand wird anschließend auf Geländehöhe abgeschnitten und mit einem Geländer versehen. Zwischen den beiden Spundwänden entsteht ein etwa ein Kilometer langer Boulevard am Wasser. In Verlängerung der sogenannten historischen Achse, der neu entstandenen Straße An der Wollkämmerei, wird zudem ein Schart, also eine Öffnung in der Spundwand, angelegt, die einen freien Blick auf die Weser ermöglichen soll.

Die Kostenaufstellung beinhaltet unter anderem die Herstellung der Promenade und eines Platzes, das Geländer mit Pfostenbeleuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter und die Verklinkerung des Deichscharts. Rund 890 000 Euro stehen laut Deputationsvorlage als Rücklage aus dem Haushaltsposten „Umbau des BWK-Geländes“ bereit. Die restlichen 48.000 Euro sollen demnach über erwartete Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren finanziert werden. Der Generalplan Küstenschutz sieht vor, alle Deiche entlang der Küste sowie den großen Flüssen bis zum Jahr 2025 zu erhöhen, um die Gefahren durch Sturmfluten zu bannen.