Die "Excellence" sticht mit ihren Glasfronten hervor. (ABEKING & RASMUSSEN)

Am Wochenende hat die Lemwerderaner Werft Abeking & Rasmussen mit der "Excellence" eine neue Luxusjacht zu Wasser gelassen. In einer Pressemitteilung hebt das Unternehmen besonders das Design der Londoner Agentur "Winch Design" hervor. Hans Schaedla von Abeking & Rasmussen spricht darin von einem "Meisterstück". Die Mitarbeiter der Werft hätten die Anforderungen hervorragend gemeistert. An den kommenden Tagen stehen für das Schiff Testfahrten auf der Weser und der Nordsee an. Die Jacht ist 80 Meter lang und bietet Platz für mehr als ein Dutzend Gäste, die unter anderem einen Swimmingpool und einen Beach Club nutzen können. Kennzeichen sind die großen Glasflächen, die die Konstruktion zu einer Besonderheit machen.