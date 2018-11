Ein großes Aufgebot der Polizei ermittelte wegen Körperverletzung und Raub. (Patrick Seeger/dpa)

Schlägereien, Diebstahl und ein völliges Chaos bei der Jackenausgabe - die Polizei Bremen hatte bei einem Einsatz bei einer Pre-Abi-Party an der Hermann-Fortmann-Straße in Vegesack in der Nacht zum Sonntag alle Hände voll zu tun. Wie die Polizei berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden zwischen den 400 Gästen zu Auseinandersetzungen. Mit einer Halbgruppe der Bereitschaftspolizei rückten die Bremer Beamten an, die wegen Körperverletzung, Raub und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln mussten. Als sich die Party dem Ende neigte, drohte die Situation erneut zu eskalieren. Bis zu 100 Gäste drängten sich in den Raum der Jackenausgabe und stürmten auf die Kleidung, da diese nicht mit Marken gekennzeichnet wurde. Um die Lage zu beruhigen, rückten weitere Einsatzkräfte an und halfen bei der Jackenausgabe.

Neben den eingeleiteten Strafverfahren wird der Veranstalter die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen. (sei)