Ein Berg aus Rigipsplatten: Bagger sind dabei, das Haven Höövt quasi auszuhöhlen. Seit November ist es die Baustelle eines Abrissteams. (Christian Kosak)

Zurückgebaut. Thomas Steinbach sagt das Wort oft: bei der Elektrik, den Wasserrohren, den Ventilationsschächten. Er zeigt nach oben, nach links, nach rechts und spricht von Wänden und Decken, wo keine Wände und Decken mehr sind. „Alles zurückgebaut.“ Der Mann steht in einem Gebäudekomplex, der im Prinzip nur noch eine Hülle ist. Dafür hat er gesorgt. Er und sein Team. Steinbach managt momentan eine der größten Baustellen im Bremer Norden – den Abriss des Haven Höövt.

Seit November sind sie dabei, alles rauszuschaffen – und alles zu sortieren. Auf den Etagen reiht sich Haufen an Haufen: hier das Metall, dort der Kunststoff, hier die Schaumstoffquadrate der Deckenverkleidung, dort die geborstenen Wände aus Rigips. Ihre Haufen sind eigentlich Berge. Schon vom Eingang kann man sie sehen. Ihre Ausläufer beginnen dort, wo früher hinter Schaufensterscheiben für Mode und Sonderangebote geworben wurde. Und erstrecken sich mehrere Buslängen weit in den hinteren Teil des Gebäudes, wo mal Geschäfte waren und jetzt nur noch Schutt ist.

Steinbach geht voran. Er will zeigen, dass es mehr als nur einen Berg aus Trockenbauwänden gibt. Und dass der im Erdgeschoss im Grunde nichts ist im Vergleich zu dem im Obergeschoss. „Bis vor Kurzem“, sagt er, „war hier überall Rigips.“ Steinbach, Werkspolier steht auf seiner Visitenkarte, muss den Satz brüllen. Die frühere Einkaufsmeile ist jetzt Straße. Minibagger, Radbagger und Schaufelbagger fahren auf allen Etagen. Durch metergroße Löcher im Boden schieben sie Metall, Holz und Steine in Container, die ein Stockwerk tiefer stehen. Es kracht, scheppert, brummt und quietscht.

Sie sind jeweils zu zehnt auf den beiden ersten Etagen: Einige Männer arbeiten sich mit Schaufeln vor, die meisten mit Maschinen. Alle tragen Einweg-Overall und Schutzmaske über Mund und Nase. Der Staub liegt wie Nebel in der Luft. Die Wasserpfützen auf dem Boden sind grau-weiß. Steinbach sagt, dass sie mittlerweile 430 Kubikmeter Rigips abgefahren haben. Und dass sie am Ende auf rund 500 Tonnen kommen werden. Die Container stehen dort, wo früher die Lastwagen ins Haven Höövt gefahren sind, um Nachschub für die Geschäfte zu bringen.

Für Steinbach ist der Abriss des Einkaufszentrums ein großes Projekt, aber keineswegs das größte. Der Werkspolier spricht von 15.000 Quadratmetern, die eine Etage des Centers misst. Und davon, dass der Bau am Hafen auf zweieinhalb Geschosse kommt. Macht nach seinen Worten unterm Strich ein Vorhaben, das öfter im Jahr vorkommt – öfter als etwa der Abbruch des Hauptsitzes der Gothaer-Versicherung in Göttingen oder des DHL-Lagers in Seehausen. Steinbach sagt, dass diese Gebäude Pi mal Daumen nicht nur doppelt so hoch waren wie das Haven Höövt, sondern auch doppelt so breit.

Der Fuhrpark, der in Vegesack zum Einsatz kommt, ist jedoch nicht wesentlich kleiner als der, der in Göttingen und Seehausen eingesetzt wurde. Steinbach kommt auf zehn Bagger, die das Haven Höövt quasi ausweiden: auf Ein-Tonner, Drei-Tonner, 15-Tonner. Später, wenn das Gebäude weitestgehend leer ist und die ersten Außenmauern fallen sollen, werden die Abrissmaschinen nicht nur größer, sondern auch schwerer. Steinbach spricht von 35- bis 60-Tonnern. Von speziellen Teleskop-Armen und Greifern. Und davon, dass Mitte Januar damit begonnen werden soll, das ehemalige Einkaufszentrum einzureißen.

Der Plan der Beteiligten

An der Rückseite wollen sie anfangen und sich von dort Meter um Meter vorarbeiten. Einen Bauzaun wird es deshalb erst an der Straße Zum Alten Speicher geben, dann an der Friedrich-Klippert-Straße. So sieht es zumindest der Plan vor, an dem Steinbach mit anderen Beteiligten seit Monaten arbeitet. Zum Beispiel mit Naturschützern, die gefordert haben, dass Vögel, die seit Jahren am Dach des Haven Höövt nisten, künftig am Dach des Kontor-Gebäudes brüten können. Zum Beispiel mit der Polizei und der Verkehrsbehörde, weil eine Spur der Straße Zum Alten Speicher vorübergehend gesperrt werden muss. Und zum Beispiel mit Willy Koch, der die Investorenseite vertritt.

Auch an diesem Nachmittag ist er auf der Baustelle. Steinbach und Koch wollen über den Keller sprechen. Und darüber, welcher Teil von ihm bleiben und mit Abbruchsteinen verfüllt werden soll, damit der Abriss oben genau so verläuft, wie er verlaufen soll: ohne Zwischenfälle. Steinbach sagt, dass das Verfahren üblich ist. Und dass es hilft, die Zahl der Lastwagen, die das Einkaufcenter stückweise abtransportieren, zu beschränken – und damit Kosten spart. Der Polier rechnet trotzdem mit einer sechsstelligen Summe. Er geht von einer halben Million Euro für den reinen Abriss aus.

Und davon, dass seine Arbeit voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein wird – und eine andere beginnt: Ist das Haven Höövt weg, muss das Fundament des 1,5 Hektar großen Geländes mehr gestützt werden als bisher. Das Center wurde auf rund 1000 Pfählen gebaut, das neue Stadtquartier soll auf 1200 Pfählen stehen. Auch das steht in einem Plan, nicht in dem für den Abriss, sondern in dem für den Aufbau. Koch, der mit Max Zeitz die Haven-Höövt-Projektentwicklungsgesellschaft bildet, spricht von zwei Arten von Stützpfeilern: von solchen, die zusätzlich kommen, und anderen, die bestehende verlängern.

Der Investor sagt, dass am Computer berechnet worden ist, wo, wie tief und wie oft gerammt werden muss. Läuft alles glatt, soll damit im dritten Quartal Schluss sein, damit die nächsten Handwerker anrücken können. Sie sollen umsetzen, was auf einem Plakat am Haven Höövt seit Monaten zu sehen ist: das neue Kommissariat, ein Hotel, eine Senioreneinrichtung, Gastronomie, ein Kindergarten und Wohnungen mit Blick aufs Wasser – in einem neungeschossigen Gebäude, dass die Investoren als sichtbares Zeichen für das Quartier verstanden wissen wollen, Kritiker aber als einen Klotz verstehen, der das maritime Umfeld zunichtemacht.

Werkpolier Steinbach kennt die Debatte nicht. Steht das Hochhaus, wird er zwischen 30 und 40 andere Gebäude abgerissen haben. Der Abbruchmanager kommt nämlich im Schnitt auf zehn Projekte jährlich – und Investor Koch auf eine Bauzeit von drei bis vier Jahren für das 100 Millionen Euro teure Quartier am Hafen.