Wo die Boule-Kugeln in Berne fliegen – beziehungsweise rollen – ist noch nicht entschieden. (Roland Weihrauch)

Berne. Die Idee einer Bouleanlage auf dem Bolzplatz an der Ecke Wachtelweg/ Bussardstraße in Ganspe ist vom Tisch. Eine Reihe von Besuchern der jüngsten Sitzung des Fachausschusses für Gemeindeentwicklung, darunter zahlreiche ältere Jugendliche, machte mit ihrer Anwesenheit deutlich, wie wichtig ihnen der Platz ist. Auch interfraktionell herrschte Einigkeit: Der Bolzplatz soll erhalten bleiben.

Die Berner SPD hatte sich im Vorfeld der Sitzung bei Grillwurst mit Anwohnern des Bolzplatzes getroffen, um deren Meinung zu hören. Dabei wurde der Wunsch nach dem Erhalt des Bolzplatzes deutlich. „Ich habe mit Diskussionen gerechnet“, räumte Bürgermeister Hartmut Schierenstedt ein. Immerhin kamen gleich mehrere Vorschläge für alternative Orte auf den Tisch. Denn eines ist klar: Auf die 100-prozentige Förderung einer Anlage in Berne durch den Landkreis soll nicht verzichtet werden.

Als mögliche Standorte wurden das Umfeld des Beachvolleyball-Feldes an der Berner Sporthalle, der Campingplatz Juliusplate und das Kirchengrundstück am Gemeindehaus Ganspe vorgeschlagen. Der kirchliche Spielplatz in Warfleth ist eine weitere Option, die genannt wurde, außerdem der Rastplatz in Weserdeich und der vereinseigene Bouleplatz des TuS Warfleth.

Die Verwaltung wurde vom Ausschuss aufgefordert, bis zur nächsten Sitzung am Dienstag, 21. Mai, die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten. In der Fragestunde gab der TuS-Vorsitzender Hans-Dieter Harynek zu bedenken, dass ein Bouleplatz ständiger Pflege bedürfe, da er sonst sehr schnell verkraute. Er sollte deshalb nicht zu abseits gelegen sein, lautete sein Hinweis.

Der seit längerem löchrige Zaun um den Bolzplatz Wachtelweg solle schnellstmöglich repariert werden, forderte Lars Steenken (SPD). Bürgermeister Schierenstedt sicherte während der Sitzung zu, dass die großen Löcher geflickt werden, sobald der Haushalt 2019 genehmigt worden ist.