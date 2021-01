In der Friedhofskapelle der Kirchengemeinde St. Michael in Grohn ist in Corona-Zeiten Platz für maximal 20 Trauergäste. Während des etwa halbstündigen Gottesdienstes gilt Maskenpflicht. (Christian Kosak)

„Die Trauer wird familiärer“, sagt Ulrich Klein. Der Pastor der reformierten Kirchengemeinde Blumenthal hat festgestellt: „Viele Angehörige haben sich inzwischen auf Beerdigungen im engsten Familienkreis eingestellt.“ Die Corona-Pandemie verändert die Art und Weise des Abschiednehmens. Sitzordnung, Gesangsverbot, Maske, Listen mit Kontaktdaten, Händedesinfektion – die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch für Beerdigungsgottesdienste. Wegen der Kontaktbeschränkungen sind Trauerfeiern in Kapellen und Kirchen nur mit begrenzter Personenzahl möglich.

Pastor Ulrich Klein hält Trauergottesdienste in der Kirche an der Landrat-Christians-Straße. „Nach den Vorgaben unseres Hygienekonzeptes hätten hier rund 80 Menschen Platz. Wir raten Angehörigen aber, den Kreis der Trauergäste kleiner zu halten.“ Die meisten kommen nach seinen Worten der Empfehlung nach. In der Regel bewege sich die Zahl zwischen fünf und 20 Trauergästen. Für den Gang in und aus der Kirche gilt: Schutzmaske auf. „Auf den Plätzen darf die Maske abgenommen werden. Wir bitten die Trauergäste aber, sie auf dem Weg zum Grab anzulegen.“ Auch Trauerfeiern unter freiem Himmel sind in der Gemeinde schon gehalten worden. Auf dem Friedhof gibt es dafür einen Andachtsplatz mit Tisch und Bänken.

Ulrich Klein gibt wie andere Pastoren auch seine Traueransprache den Angehörigen in gedruckter Form mit – auch für jene, die aus Platzgründen nicht am Trauergottesdienst teilnehmen können. „Das wird sehr dankbar angenommen.“ Schon in den Trauergesprächen mit den Angehörigen werden die pandemiebedingen Einschränkungen angesprochen, sagt Klein. „Inzwischen gibt es ein großes Verständnis. Am Anfang der Pandemie haben ich noch gemerkt, wie Angehörige darauf warteten, dass ich ihnen als Pastor die Hand gebe. Das hat sich geändert.“ Hinterbliebenen Trost spenden, unter den gegebenen Umständen sei das nur über Worte möglich. Manchmal sind es kleine Dinge, die Nähe aufbauen. „Bei den Beerdigungsgottesdiensten im kleineren Kreis verwende ich kaum noch die Anrede 'Liebe Trauergemeinde' sondern spreche die Angehörigen mit Namen an.“

Maximal 20 Menschen in der Kapelle

Die Kirchengemeinde St. Michael in Grohn stellt ihre Friedhofskapelle an der Steingutstraße für Trauergottesdienste zur Verfügung. „Maximal 20 Angehörige lassen wir zu“, sagt Pastorin Frauke Löffler. Große Trauerfeiern seien ohnehin von den meisten Familien in Pandemie-Zeiten nicht erwünscht, stellt sie fest. „Es gibt ein großes Verständnis für die Einschränkungen. Trotzdem ist es manchmal schmerzlich sagen zu müssen, dass nur 20 Menschen in die Kapelle dürfen.“ Der Trauergottesdienst sei ein wichtiger Teil des Abschiednehmens. „Es ist schwer, wenn dieser Abschied fehlt.“ Für mehr Trauergäste bestehe die Möglichkeit, den Gottesdienst per Lautsprecher vor die Kapelle zu übertragen. „Das kommt aber selten vor.“ In die Kirche an der Grohner Bergstraße auszuweichen, ist laut Löffler keine Lösung. Schon zu Normalzeiten werde das Gotteshaus für Trauergottesdienste kaum genutzt – wegen der zwei Kilometer Entfernung zum Friedhof. Hinzu komme: „In der Kirche hätten unter Corona-Bedingungen auch nur etwa 30 Menschen Platz.“

In der Kapelle gilt laut Löffler während des gesamten Trauergottesdienstes, der etwa eine halbe Stunde dauere, Maskenpflicht. „Auch auf dem Weg zum Grab empfehlen wir, die Maske zu tragen.“ Der Ablauf am Grab werde vorab besprochen. „Kondoliert werden darf nur mit Abstand, ohne Handschlag oder Umarmung.“ Für manche sei diese Distanz belastend, so die Erfahrung der Pastorin. „In einem so emotionalen Moment fehlt vielen die Umarmung.“

Mehr zum Thema Neue Regeln für Bestatter Wie sich das Trauern in Corona-Zeiten verändert Seit Distanz auch für Trauernde gilt, bleiben Gedenksäle bis auf wenige Plätze leer, werden Rituale ... mehr »

Das Coronavirus lässt diese persönlichen Beileidsbekundungen am Grab nicht zu. „Das ist eine ganz große Einschränkung“, so empfindet es Martina Servatius. Trauergäste, hat die Pastorin der St.-Johannes-Gemeinde in Schwanewede festgestellt, finden aber andere Wege, ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen: „Über Blickkontakt, eine Verbeugung oder eine aus der Entfernung angedeutete Umarmung. Da gibt es viel Kreativität.“ In den zwei Kapellen der Gemeinde an den Friedhöfen am Damm und Am Spreeken stehen in Corona-Zeiten für Angehörige und Trauergäste jeweils 24 Plätze zur Verfügung. „Die Hälfte davon kann auch mit zwei Personen des gleichen Haushalts besetzt werden, sodass maximal 36 Personen im Raum sind.“ Während des halbstündigen Gottesdienstes, auf den Wegen zur Kapelle und zum Grab bestehe Maskenpflicht. Die Pastorin vermisst besonders den gemeinsamen Gesang, der verboten ist: „Es gibt so wunderbare tröstliche Lieder.“ In St. Johannes wie auch in Blumenthal und Grohn kann Orgelmusik den Trauergottesdienst begleiten.

In der Kirchengemeinde Altenesch-Lemwerder werden zum Orgelspiel Liedzettel verteilt, so können Angehörige wenigstens die Texte mitlesen. Während der Gottesdienste gilt Maskenpflicht. Trauerfeiern werden an drei Orten gehalten: in der Friedhofskapelle in Lemwerder mit eingeschränktem Platzangebot für 20 Personen, in der Kirche in Lemwerder für bis zu 28 und in der Kirche in Bardewisch für etwa 30 Personen. „Bei mehr Trauergästen müssten wir die Gottesdienste von der Friedhofskapelle ins Freie verlegen, auf einen Platz vor der Trauerhalle“, erklärt Pastor Jochen Dallas. Gerade auf dem Land seien große Trauerfeiern üblich. Das nun in kleinem Rahmen getrauert muss, mache vielen Sorge. „Ich bekomme öfter zu hören: 'Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, da käme ja keiner zum Abschiednehmen.'“