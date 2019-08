31 Jahre lang hat Angela Stocks – hier zusammen mit Walter Schörling und Gerhard Kooomann – das Doku Blumenthal geleitet. Seit Anfang des Monats ist die gebürtige Rheinländerin im Ruhestand. (Christian Kosak)

Blumenthal. Angela Stocks dreht die goldene Kurbel am Sockel des handgefertigten Pardiesvogels. Der Evergreen „Somewhere over the Rainbow“ erklingt, und die 65-Jährige erzählt von der hauseigenen Kreativ-Werkstatt, in der Kinder die Spieluhr gefertigt haben. „Der Vogel stand immer auf meinem Schreibtisch“, sagt die Pädagogin und streicht sanft über die Skulptur. „Er symbolisiert viel für mich. Ich nehme ihn als Andenken mit.“

31 Jahre hat Angela Stocks das Doku Blumenthal geleitet. Das soziokulturelle Zentrum, das 1988 unter dem sperrigen Namen „Stadtteilgeschichtliches Dokumentationszentrum Blumenthal“ startete, ist heute aus dem alten Ortskern nicht mehr wegzudenken. Das gilt im Grunde auch für Angela Stocks. Seit Anfang des Monats ist die langjährige Chefin des soziokulturellen Zentrums im Ruhestand.

„Beim Ausmisten und Aufräumen stoße ich gerade auf Schätze aus all den Jahren“, sagt Stocks. „Da ist zum Beispiel die Ton-Dia-Schau mit acht Frauen, die als Kinder und junge Frauen den Krieg in Blumenthal erlebt haben: ‚Sich erinnern, auch wenn es schmerzt‘, lautet der Titel. Wir sind damit häufig eingeladen worden“, erinnert sich Stocks. „Die Frauen sind fast alle schon tot, haben ihr Erlebtes aber hier verewigt.“

Geschmökert hat Angela Stocks auch in Berichten, die noch mit Schreibmaschine geschrieben und mit Tipp-Ex korrigiert wurden. „Ich würde mir gerne Zeit dafür nehmen, aber ich muss für die Nachfolge den Platz herrichten. Ab August teilen sich Mareike Seegers-Herenda und Kim Kraul die Stelle.

In deren künftigem Büro stehen neben ungezählten Aktenordnern auch diverse Exemplare der Doku-Programmhefte, die bisher alle sechs Monate in einer Auflage von 1500 Stück erschienen sind. Mehr als 40 Mal – immer unter der Ägide von Angela Stocks. „Ich nehme mir von jedem Heft eins mit“, sagt die gebürtige Rheinländerin. Etwas wehmütig sei sie eben doch, wenn sie an den Abschied vom Doku denkt.

„Ich habe während meiner Arbeit acht oder neun Kultursenatoren erlebt“, sagt sie. An die Leitungsstelle sei sie über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) gekommen. „Der Job war in den Anfängen sehr unsicher und zeitlich befristet. Ich kann von Glück sagen, dass ich über die institutionelle Förderung des Doku aus dem bremischen Haushalt bis heute beschäftigt war.“

Die Arbeit hat Angela Stocks „als Herausforderung begriffen und als Chance, etwas gestalten und entwickeln zu können“. Heute sei das Doku eine „gewollte Einrichtung“, die im Wesentlichen vom Senator für Kultur finanziert wird. Für Projekte gelte es jedoch, zusätzliches Geld zu akquirieren, beispielsweise über den Fördertopf Wohnen in Nachbarschaften.

Hilfreich seien auch die Mieten für die Raumnutzung im Doku gewesen sowie Zuschüsse aus dem Sozialressort, die in die Arbeit mit Kindern geflossen seien. Summa Summarum belaufe sich der Gesamtetat auf 100 000 Euro im Jahr. „Das Gebäude gehört Immobilien Bremen, aber wir tragen die Bewirtschaftungs-, Wirtschafts-, Personal- und Sachkosten“, erklärt Stocks.

Anfangs als Zentrum für die Aufarbeitung der Stadtteilgeschichte gestartet, stand nach fünf Jahren eine Neuausrichtung zur Debatte. Und die Öffnung des Hauses wurde zum Leitsatz. „Ich argumentiere eigentlich nicht viel mit Zahlen, aber es gibt Dinge, auf die ich stolz bin“, sagt Stocks und betont: „Wir haben 130 Ausstellungen im eigenen Haus möglich gemacht oder selbst gestaltet.“ Die Pädagogin zitiert gerne, was schon andere über das Doku gesagt haben: „Klein und fein – ohne viel Getöse: Ja, das sind wir!“

Angela Stocks sagt durchgehend „wir“, spricht aber in Wirklichkeit von sich. Sie hat die Termine der Veranstaltungen koordiniert, Geld akquiriert, Bildmaterial für das Programmheft organisiert, Werbung gestaltet, die Eröffnungsreden gehalten, aber auch an der Kasse gesessen und Kaffee gekocht.

Sie musste auch die Honorare überweisen, Bilder einrahmen und Glühbirnen auswechseln. Für einen guten Internetauftritt habe die Zeit da nicht gereicht, sagt die Allrounderin achselzuckend. Hier und da eine Projektassistenz sei zwar hilfreich, aber für eine wirkliche Entlastung nicht ausreichend gewesen.

Zwangsläufig habe die Arbeit Spuren hinterlassen, denn der Druck sei groß gewesen, weil ohne sie nichts lief, erklärt Angela Stocks. „Inhaltlicher Austausch und Teamarbeit haben mir in all den Jahren immer wieder gefehlt. Es war Fluch und Segen zugleich: Alles allein machen zu müssen, aber auch vieles allein gestalten zu können.“

Angesichts des Ruhestands verspürt Angela Stocks allerdings gemischte Gefühle. „Ich weiß, das wird eine große Umstellung für mich. Ich war dem Doku so lange verbunden, das schüttelt man nicht so einfach ab. Ich freue mich aber trotzdem und bin neugierig auf das, was kommt.“ Generell sei sie auch privat kulturell interessiert, unternehme gern Städtereisen und interessiere sich für Familienforschung. "Früher habe ich auch Klavier gespielt“, sagt die scheidende Doku-Leiterin und greift nach dem Paradiesvogel: „Vielleicht stelle ich den auf mein Klavier.“