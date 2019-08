In Lemwerder wird jetzt dafür gekämpft, dass die Oberschüler künftig nicht nach Berne müssen. (Felix Kästle)

Lemwerder. Die Elternschaft der Eschhofschule hat einen ersten Erfolg errungen. Der Schulausschuss des Kreistags wird in seiner Sitzung am 5. September keine Empfehlung mehr für die Zukunft der Eschhofschule abgeben. Allerdings wird er nun zu diesem Zeitpunkt auch nicht öffentlich über das Thema diskutieren.

Die Verschiebung auf den November-Ausschuss verschafft Elternvertretern, Gemeindeverwaltung und Kreistagsfraktionen Zeit, ihre Argumente zum Thema zu formulieren. Vom Tisch ist die Schließung damit allerdings nicht. Nach neuestem Fahrplan soll der Kreistag im Dezember über Fortbestand oder Schließung der Eschhofschule entscheiden.

Die Nachricht vom Aufschub, die Lemwerders Bürgermeisterin Regina Neuke am Donnerstagabend im Finanz- und Planungsausschuss des Gemeinderates verkündete, wurde von den mehr als 30 Gästen mit Applaus quittiert. Die Gemeindechefin mahnte aber, dass die Situation nicht schönzureden sei. „Die Schülerzahlen sind so, dass man reagieren muss.“ Sie betonte allerdings auch, dass es „unglaublich wichtig“ sei, die Oberschule zu behalten.

Neuke ist davon überzeugt, dass es beiden weiterführenden Schulformen in Lemwerder nicht guttäte, wenn die Eschhofschule geschlossen würde. In kleinen Grüppchen wurde vor und nach der Ausschusssitzung bereits vermutet, dass zahlreiche Eltern bei einer Schließung der Eschhofschule ihre Kinder unabhängig von deren Noten am Lemwerderaner Mittelstufengymnasium anmelden würden, um den Jungen und Mädchen den Fahrtweg nach Berne zu ersparen.

Obwohl die Gemeinde keine Entscheidungsgewalt in der Angelegenheit hat (Schulträger der weiterführenden Schulen ist der Landkreis), keimte bei den Eltern im Laufe der Ausschusssitzung Hoffnung auf. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Bürgermeisterin die Entwicklungszahlen der Gemeinde präsentierte. „Der Landkreis sollte die positive Entwicklung unserer Gemeinde beachten“, forderte Regina Neuke. Wären die Prognosen des 2014 erstellten Schulentwicklungsplans für die Wesermarsch eingetreten, würden in der Grundschule Lemwerder mittlerweile nur noch 140 Jungen und Mädchen beschult. „Real sind es rund 200“, betonte Neuke.

Die Gemeindechefin fragte sich, ob die Berner Schule tatsächlich die Kapazität hätte, die Lemwerderaner Oberschüler aufzunehmen. Bei einer Fusion der beiden Oberschulen würden bereits in zwei Jahren 17 Klassenräume benötigt, rechnete Regina Neuke vor. Die konkreten Raumbilanzen des Schulentwicklungsplans weisen nur 15 Klassenräume in Berne aus. Allerdings stehen drei Fachräume mehr zur Verfügung, als laut Entwicklungsplan benötigt werden.

In ihrer Stellungsnahme, die Regina Neuke noch Donnerstagabend mit Anmerkungen aus der Zuhörerschaft anreicherte, spricht sich die Gemeindeverwaltung klar für einen Erhalt der Eschhofschule aus. Dabei betonte Neuke allerdings: „Aber nicht zu Lasten der Qualität.“ Ein 'Weiter so' könne es nicht geben. Es müssten kreative Ideen auf den Tisch. Neuke nannte bereits erste Ansätze: Die Schule könne als Außenstelle betrieben werden oder es könnte gemeinsame Wahlpflichtkurse geben. Ferner teilte Neuke mit, dass die Werft Abeking und Rasmussen, die seit Jahren mit der Eschhofschule kooperiere, ebenfalls an einer Stellungnahme zum Erhalt der Schule arbeite.

Die Elternratssprecherin Dörte Woltjen verwies darauf, dass vor sechs Jahren die Grundschule West wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen wurde. „Diese Durststrecke ist jetzt im Sekundarbereich 1 angekommen.“ In der Grundschule sei aber zu beobachten, dass geburtenstarke Jahrgänge nachkämen. Woltjen sah „ein riesengroßes Problem“ auf die heutigen Neuntklässler der Eschhofschule zukommen, müssten sie für ihr Abschlussjahr nach Berne wechseln. „Die Berner Schule hat ein anderes Konzept als unsere.“ Warum haben die ortsansässigen Mitglieder des Arbeitskreises Schulentwicklung nicht bereits im Juni, als bereits intensiv über die Schullandschaft gesprochen worden sein soll, Laut gegeben? Eine Antwort auf diese Frage blieben Meinrad-M. Rohde (SPD) und Wolf Rosenhagen (CDU) schuldig. Beide räumten allerdings ein, dass sehr viel an Information falsch gelaufen sei. Über den Sinn von Arbeitskreisen sagt Rohde, dass sie Inhalte und Empfehlungen für die Kreistagsfraktionen erarbeiten, über die diese dann berieten. „Der Arbeitskreis sagt, was er fachlich für richtig hält. Was die Fraktionen daraus machen, ist ihre Sache.“

Ratsherr Günter Naujoks befürchtet, „dass Alternativen zur Schließung nicht untersucht und als zu aufwendig beiseitegeschoben werden.“ Miles Eckert (CDU) plädierte dafür, die „Durststrecke“ auszusitzen. „Wenn die Schule dicht ist, ist sie dicht.“ Bis die Schülerzahlen wieder stiegen, müsse mehr binnendifferenziert werden.

Ein Mitglied des Kollegiums der Eschhofschule sprach sich für Kooperationen mit dem Gymnasium auch außerhalb der Raumfrage und des Nachmittagsangebots aus. „Wir sind zu jeglicher Kooperation bereit, um die Schule zu erhalten.“ Sollte dies allem Einsatz zum Trotz nicht gelingen, drängte Rainer Wohlers (UWL) darauf, zumindest noch einmal über den Standort zu diskutieren und die Empfehlung des Arbeitskreises nicht als letztes Wort hinzunehmen.