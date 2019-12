Verschiedene Arten von Adventskalendern stehen mit Kerzen auf einem Tisch. Ein Adventskalender gehört für viele Menschen fest zur Vorweihnachtszeit. Ihn selbst zu befüllen, ist eine Herausforderung, wie unsere Autorin feststellt. (Lucas Bäuml)

"Advent, Advent, die Mutter rennt“, las ich neulich im „Spiegel“. In dem Artikel ging es um Frauen, die in die Geschäfte rennen, um selbst gebastelte Adventskalender zu befüllen und dabei an den Rand eines Nervenzusammenbruchs geraten. Nie fühlte ich mich verstandener als ich erfuhr, dass sich auch andere Menschen Gedanken über zuckerfreie Zungen-Tattoos machen.

„Hast Du auch wirklich alles zusammen?“, fragt mein Mann am 29. November. Denn jedes Kind weiß: Der Kalender muss am 30. fertig sein. Das ist jedoch eine Aufgabe, die für normal-sterbliche Halbtagskräfte quasi nicht zu schaffen ist. Man bedenke: Es müssen in meinem Fall 48 Teilchen besorgt werden – zwischen Schreibtisch-Job, der Zubereitung eines mittelgesunden Tiefkühl-Menüs, der Gassi-Runde, Hausaufgaben-Kontrolle, Akkordeon-Unterricht und Yogastunden – Nikolaus-Geschenke für den Hund nicht vergessen!

Ich bejahe die Frage meines Mannes zwar, stelle aber wie immer kurz vor Mitternacht beim Befüllen der beiden Stoff-Kalender in Tannenform fest: Es gibt zu viele Taschen und zu wenig Teilchen.

Früher konnte ich noch an jeder x-beliebigen Kasse Quengelware nachkaufen. Aber heute geht das nicht mehr. Die Kinder haben die Spielregeln geändert.

„Nichts aus Plastik, nichts mit Palmöl, Milch oder sonstigen tierischen Produkten und wir ziehen Lose. Alle machen mit“, gibt meine Tochter die Marschroute für diesen Advent vor. Es heißt, ich soll die Last des Kalenders nicht mehr allein auf meinen Schultern tragen.

Der Nachteil der neuen, mich entlastenden Methode ist, dass jetzt insgesamt 96 Teilchen für Vater, Mutter, Tochter und Sohn gebraucht werden und ich Fragen beantworten muss wie: „Haben wir Hafermilch für vegane Kekse?“ Und: „Würdest Du Dich über selbst gemachtes Fuß-Peeling aus Meersalz freuen?“

Ich habe beim Losen meinen Mann gezogen und aus alter Gewohnheit als erstes ein paar Zungen-Tattoos gekauft. Er und die Kinder versichern, sie hätten die restlichen Teilchen voll im Griff. Aber ich kaufe hin und wieder für ihre Kalender mit ein. Sie sollen keine schlechten Kalender-Erfahrungen machen: Auch Mütteraugen können sehr traurig gucken, wenn sich das Türchen öffnet und nichts als Leere darin ist.

Manchmal vergesse ich, für wen ich gerade Meersalz einkaufe. Dann wache ich nachts schlagartig auf und gehe rüber zum Kühlschrank. Ich versuche abzuschätzen, für wie viele faltenreduzierende Gesichtsmasken der Quark reichen würde und wie viele Kalendertaschen damit notfalls befüllt werden könnten.

Wenn genug Quarkpackungen da sind, lege ich mich wieder hin: vom Rennen erschöpft, ausgelaugt, unendlich müde. Advent, Advent, die Mutter pennt.