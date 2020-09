Die Malerin Gabriele Schnars mit ihren Corona-Bildern. Die Künstlerin stellt eine Reihe von Bildern, die sie während des Lockdowns gemalt hat, in ihrem Atelier in Warfleth aus. (FR)

Warfleth. Erstmals seit Jahren wird sich die Warflether Malerin Gabriele Schnars nicht an der Aktion „Offene ARTEliers“ beteiligen, die vom Freundeskreis Bildende Kunst Oldenburg in Kooperation mit dem Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler Oldenburg organisiert wird. „Aufgrund der aktuellen Situation mit den gegebenen Hygienemaßnahmen musste ich leider von der diesjährigen Teilnahme zurücktreten“, teilt die Künstlerin mit. Gabriele Schnars bietet Interessierten aber an, die Ausstellung in ihrem Atelier nach Terminabsprache zu besichtigen.

„Ich habe lange mit mir gerungen, wie und ob ich unter den gegebenen Umständen der Corona-Pandemie die erforderlichen Hygienemaßnahmen einhalten kann.“ Realistisch gesehen laute ihre Antwort jetzt: Nein. „Da wir als selbstständig Kreative ohnehin auf der Liste der Verlierer stehen, habe ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber der Besucherandrang ist in der Regel so hoch, dass ich aufgrund der Größe meines Ateliers die Abstände nicht wahren könnte.“

Die Aussicht, nur vereinzelt Gäste in ihr 25 Quadratmeter großes Atelier lassen zu können, während andere draußen warten müssen, und auf längere Gespräche verzichten zu müssen, von denen diese Aktion lebe, nennt Gabriele Schnars neben der Gesundheit für alle Beteiligten als Hauptgründe für ihre Entscheidung. „Die Aktion ist eigentlich ein großes und wichtiges Event für mich. In den vergangenen Jahren hatte ich mindestens 50 Besucher und es fällt mir schon schwer, darauf zu verzichten“, betont die Künstlerin.

Der Wegfall der Einnahmen sei ebenfalls nicht leicht zu verkraften, sagt Gabriele Schnars, auch wenn sie nicht alleine von ihrer Kunst lebe. Unter anderem gibt sie Malkurse an der Volkshochschule, die jetzt in kleinem Rahmen wieder starten können. Corona-Hilfsgelder hat die Warfletherin nicht beantragt, „weil es schwierig gewesen wäre nachzuweisen, welche Einnahmen weggefallen sind“. Und ihr Versuch, einen Antrag auf Unterstützung bei einer Stiftung zu stellen, scheiterte, weil sämtliche Gelder bereits nach kurzer Zeit vergeben waren, erzählt Schnars.

Kunstinteressierte können ihr Atelier in der Deichstraße 124 dennoch besichtigen und nach Terminabsprache die neuesten Arbeiten von Gabriele Schnars anschauen. Die von Montag, 21. September, bis Sonntag, 4. Oktober, laufende Ausstellung umfasst ausschließlich Bilder, die während des Lockdowns von Mitte März bis Ende Mai entstanden sind. „Es war eine sehr arbeitsintensive Zeit für mich, in der ich an 30 Bildern gleichzeitig gearbeitet habe“, schildert die Künstlerin diese Phase. „Es bot für mich die Möglichkeit, mit der Verunsicherung einer absolut neuen Situation umzugehen, wie auch das Ungewisse und die Ängste zu verarbeiten.“ Entstanden seien Bilder, die von Grautönen beherrscht werden. „Es sind meine Corona-Bilder, die sich allesamt im Stadium eines offenen Endes befinden – wie das Virus zurzeit auch.“

Mit ihrer Arbeit begonnen hat die Künstlerin am 13. März, „als mir klar wurde, was da jetzt eigentlich auf uns zukommt“. In der folgenden Woche mussten bekanntlich alle Geschäfte und Restaurants schließen, ebenso Schulen und Kitas. Die Mutter einer 18-jährigen Tochter und eines 14-jährigen Sohns nutzte die Arbeit an ihren Bildern auch, um mit einer inneren Unruhe umzugehen, die sie in dieser Zeit verspürte.

„Ich habe die Bilder immer wieder bearbeitet und wusste zu keinem Zeitpunkt, wo ich eigentlich hinwill“, schildert sie ihre künstlerische Arbeit in der Ausnahmesituation. „Ich war nie an einem Punkt, an dem ich sagen konnte: Dieses Bild ist jetzt fertig. Irgendwann habe ich sie einfach liegen gelassen. Später habe ich dann festgestellt, dass es aber auch gar nicht das Ziel war, sie fertigzustellen. Rückblickend war der Weg das Ziel.“

Wer sich für Gabriele Schnars‘ persönliche, künstlerische Dokumentation der Pandemie-Zeit interessiert, kann unter g.schnars@web.de, www.schnars.de oder 0 44 06 / 63 04 einen Besichtigungstermin absprechen.