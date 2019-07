Die Postfiliale an der Landstraße 70 in Neuenkirchen ist montags bis sonnabends von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Briefe, die nach 11 Uhr abgegeben werden, können erst am nächsten Tag weiterbefördert werden. (Anne Werner)

Renate Heckmann ist verärgert über die Deutsche Post. Vor einigen Tagen wollte sie in der Postfiliale an der Landstraße 10 in Neuenkirchen ein Einschreiben aufgeben. Die Filiale ist montags bis freitags und sonnabends jeweils von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. „Ich war um 11.30 Uhr dort. Auf meine Nachfrage, ob das Einschreiben noch am selben Tag rausgehen würde, hieß es: Das geht erst am nächsten Tag weg.“ Renate Heckmann wundert sich. Im Ort gebe es an anderer Stelle an der Landstraße auch einen Briefkasten. „Der wird noch um 16 Uhr geleert. Warum ist es dann nicht möglich, die Post aus der Filiale auch nach 12 Uhr noch weiterzubefördern?“, fragt sie.

Der Postservice in Neuenkirchen sei ohnehin schon eingeschränkt, seit die Filiale im vergangenen Jahr aus einem Schreibwarenladen an der Landstraße auszog, sagt Renate Heckmann. DIE NORDDEUTSCHE berichtete damals darüber, dass die Deutsche Post die Filiale in dem Geschäft an der Landstraße 121 zum 30. April 2018 schließen und sie an anderer Stelle in der Ortschaft neu eröffnen wollte. Inzwischen ist die Poststelle an der Landstraße 10 eingezogen. „Dort ist sie aber nur noch vormittags geöffnet“, bedauert Renate Heckmann.

Die Neuenkirchenerin hatte es mit ihrem Einschreiben eilig. Deshalb fuhr sie nach eigenen Angaben noch am gleichen Tag gegen 14.40 Uhr zur Postfiliale in Schwanewede. Um wider Erwarten festzustellen, dass dort geschlossen war. Die Poststelle befindet sich in einem Tabakwarenladen im Einkaufszentrum Am Markt 28. „Das Rollo vor dem Schalter war heruntergelassen, auf einem Schild stand 'Geschlossen'“, berichtete Heckmann. „Bislang war die Filiale immer durchgehend zu den Öffnungszeiten des Tabakladens geöffnet“, sagt Heckmann. Sie sagt auch, dass Bürger trotzdem Schlange gestanden hätten. „Jetzt werden noch die Öffnungszeiten reduziert. Das geht gar nicht“, meint sie. Ihr Einschreiben musste sie erstmal wieder mit nach Hause nehmen.

„Die Öffnungszeiten der Schwaneweder Filiale sind seit einigen Tagen geändert“, bestätigte Postsprecherin Maike Wintjen aus Hamburg. Die Filiale sei bislang zu den Geschäftszeiten des Tabakwarenladens, der dort Kooperationspartner der Deutschen Post ist, geöffnet gewesen. Nach Angaben von Wintjen montags und freitags von 9 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. So steht es auch noch im Postfinder auf der Homepage der Deutschen Post. Die Angaben sind veraltet. „Derzeit ist die Filiale dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet“, sagt die Postsprecherin.

Als Kooperationspartner stelle der Tabakwarenladen die Räumlichkeiten und das Personal für die Postfiliale zur Verfügung und spreche mit der Deutschen Post auch die Öffnungszeiten ab. Dort, wo die Post mit Partnern zusammenarbeite, sei es Ziel „dass die Ladenöffnungszeiten auch die Öffnungszeiten der Postfiliale sind. In der Regel kriegen wir das auch hin.“ In einigen Fällen, so Wintjen, komme es vor, dass Öffnungszeiten der Postfilialen von den Ladenzeiten abweichen. „Das akzeptieren wir, wenn es nicht zu gravierend ist.“

Im Fall der Schwaneweder Poststelle spricht Wintjen von „drastischen Einschränkungen“. Zu den Hintergründen konnte die Postsprecherin am Montag noch nichts sagen. „Wir sind mit unserem Partner im Gespräch und erwarten in den nächsten Tagen nähere Informationen.“

In Neuenkirchen arbeite die Deutsche Post nicht mit einem Kooperationspartner zusammen, sondern betreibe die Filiale an der Landstraße 70 selber. Die Deutsche Post habe die Räume angemietet und stelle auch das Personal. „Als Unternehmen muss die Deutsche Post wirtschaftlich arbeiten. Ganztägige Öffnungszeiten lohnen sich am Standort Neuenkirchen wirtschaftlich nicht. Das gibt die Kundenfrequenz nicht her“, sagt die Postsprecherin.

Anders könnte das nach ihren Worten mit einem Kooperationspartner aussehen. „Wir haben ein Interesse daran, für unsere Kunden länger erreichbar zu sein. Deshalb würden wir gerne in Neuenkirchen wieder mit einem Partner zusammenarbeiten, weil wir dann die Öffnungszeiten ausdehnen könnten.“ Deutschlandweit habe sich das Kooperationsmodell bewährt: „Seit wir mit Partnern zusammenarbeiten, haben wir die durchschnittlichen Öffnungszeiten der Postfilialen von 18 auf 45 bis 50 Stunden verbessern können.“

Auf die Frage, warum ein in der Postfiliale Neuenkirchen um 11.30 Uhr eingelieferter Brief nicht am selben Tag noch weiterbefördert wird, Post aus dem nachmittags geleerten Briefkasten aber schon, nennt die Postsprecherin zwei Gründe. „Die Versandschlusszeit für Briefe in der Filiale ist um 11 Uhr. Dann kommt ein Fahrzeug und holt die Briefe ab. Für die Abholfahrten in den Filialen und die Leerung der Briefkästen sind unterschiedliche Transporteure zuständig.“