AfD-Politikerin Natascha Runge vor dem Blumenthaler Ortsamt: Sie fordert den Parteiaustritt von Sven Schellenberg. (Torsten Spinti)

Blumenthal. Erst hieß es, Natascha Runge gegen den Beirat Blumenthal, jetzt heißt es, AfD-Politikerin gegen AfD-Politiker: Die gerichtliche Auseinandersetzung um Sitze in drei Ausschüssen des Stadtteilparlaments hat den Konflikt zwischen den beiden Vertretern der Partei verschärft. Weil es Mitglied Sven Schellenberg lieber ist, dass die AfD nicht in den Gremien vertreten ist, als Runge die Sitze zu überlassen, fordert die jetzt seinen Parteiaustritt und seine Mandatsniederlegung.

Eigentlich ist alles so, wie es Runge wollte: Zwei Gerichte haben entschieden, dass die Wahl von Mitgliedern dreier Ausschüsse unrechtmäßig war und die Ausschüsse deshalb neu gebildet werden müssen. Doch ihrem ursprünglichen Ziel, in diesen Gremien eine Stimme zu haben, ist die AfD-Politikerin damit trotzdem nicht nähergekommen. Anfang nächster Woche sollen die Beiratsfraktionen ihre Ausschusskandidaten benennen. Das Problem der AfD: Ihre beiden Beiratspolitiker konnten sich bisher nicht einig werden, wer von ihnen das Mandat in den Gremien übernehmen soll.

Nachdem Schellenberg erklärt hat, keine Gesprächsbasis mit Runge zu haben, will die nun auf den Sitz im Integrations- und im Wirtschaftsausschuss verzichten, damit – wenn nicht sie – zumindest die AfD in den Ausschüssen vertreten ist. Und damit Schellenberg, der für sich in Anspruch nimmt, die Partei in allen drei strittigen Ausschüssen zu vertreten. Auch im Sprecherausschuss, der die Tagesordnung einer Beiratssitzung festlegt. Doch auf diesen Sitz will Runge ebenfalls beharren. Sie geht davon aus, dass anders als in den Fachausschüssen der Sitzanspruch der AfD im Sprecherausschuss nicht verfällt, wenn sich Parteimitglieder uneins sind. Nach der Geschäftsordnung des Beirats muss in diesem Gremium jede Partei vertreten sein, die ins Stadtteilparlament gewählt wurde.