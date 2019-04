Die defekte Fahrgastinfo am Bahnhofsplatz. (Albrecht-Joachim Bahr)

Tagelang sind die Anzeigetafeln der Fahrgastinformation am Vegesacker Bahnhofsplatz außer Funktion gewesen. Inzwischen ist der Schaden behoben, jedenfalls teilweise, denn von den zwei Tafeln am Stopp in Richtung Blumenthal ist die vordere weiter blind, es sei denn, dass sie hin und wieder und vereinzelt Ankunftszeiten für Busse anzeigt – obwohl eigentlich die Abfahrtszeiten die Regel sind. Hatten die Displays schon früher gelegentlich die Neigung, falsche Angaben zu machen oder gelegentlich gar nur einen Salat aus Buchstaben und Zahlen zu zeigen, waren sie zwischenzeitlich also ganz ausgefallen.

Fragen an Jens-Christian Meyer, Sprecher der Bremer Straßenbahn AG: Wie kommt es zu einem solchen Ausfall und warum dauert es so lange, ihn zu beheben? Wie funktioniert das Informationssystem überhaupt? Meyer: „Wenn Anzeigentafeln defekt sind, dann werden sie nach einiger Zeit automatisch eingefroren und schalten sich blind.“ Eine mögliche Schadensquelle könne dabei sein, dass bestimmte Module in der Anlage abgeraucht seien, also schlicht kaputt. Und das führe erst einmal zur Abschaltung. „Die Kollegen“, fährt der Sprecher fort, „sind, was die Anzeigen am Vegesacker Bahnhof betrifft, dran am Problem“. Es habe in diesem Fall so lange gedauert (rund zehn Tage), weil Ersatzteile im Moment nicht verfügbar waren, beziehungsweise sind. „Unsere Mitarbeiter haben aber versprochen, noch vor Ostern alle Geräte technische wiederherzurichten.“

Zur Funktion der elektronischen Fahrgast-Information: Per GPS wird die Position eines Fahrzeuges ermittelt, woraus sich die Fahrtdauer vom Standort bis zum Ziel errechnet. Ein Zentralrechner registriert dann, wie lange der Bus noch braucht, zum Beispiel 7 Minuten, und zeigt die verbliebene Fahrzeit an. „Darauf“, sagt Meyer, „muss der Fahrgast vertrauen, denn er hat in der Regel keinen Sichtkontakt zum Bus.“ Werde das Fahrzeug – Bus oder in der Stadt auch Straßenbahn – unterwegs aufgehalten, zum Beispiel durch einen im Fahrbereich geparkten Lieferwagen, bleibe es auf der Anzeigetafel erst einmal bei der angekündigten Ankunftszeit.

Zunächst wird die Störung zwar der Leitstelle gemeldet, auf der Anzeigetafel aber nicht umgehend korrigiert. Die Anzeige verschwindet erst einmal, bis per Hand eine Korrektur eingespielt wird oder eben eine Nachricht über die Störung. „Das geschieht allerdings erst“, betont der BSAG-Sprecher, „nachdem die dringlicheren Maßnahmen erfolgt sind, zum Beispiel bei einem Unfall den Rettungswagen zu rufen oder eines unserer Unfallhilfe-Fahrzeuge zu ordern“.

Ein Service wie in anderen Städten, wo Fahrgäste aktuelle Informationen über Ankunfts- und Abfahrtszeit, Störungen und so weiter auf ihrem Smartphone oder Tablet einsehen können, läuft in Bremen nicht. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen“, betont Jens-Christian Meyer. Auf der Fahrplanauskunft www.bsag.de/de/auskunft kann man so lediglich sehen, ob die Fahrzeuge pünktlich sind und falls nicht, wie lange sich die Ankunft verzögert. Entsprechend können Fahrgäste dann die notwendigen Anschlüsse neu planen.

Der Ausfall der BSAG-Anzeigen ist kein Einzelfall. Im November 2017 hieß es zum Beispiel, es gebe seit rund zwei Monaten Störungsmeldungen aus dem gesamten Stadtgebiet. „Verärgerte Fahrgäste“ bekämen „nur Störungsmeldungen oder Buchstabensalat zu Gesicht“, hieß es. Mitunter sind die Anzeigen stundenlang außer Betrieb. Als Ursache wurden damals seitens der BSAG Problem mit dem Mobilfunk-Anbieter angeführt, es käme keine stabile Verbindung zustande. Aussage der BSAG: „Für uns ist das natürlich kein zufriedenstellender Zustand, aber wir können es nicht ändern.“