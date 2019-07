Bunt wird es am dritten Augustwochenende wieder am Himmel über dem Ritzenbütteler Sand. (Christian Kosak)

Lemwerder. Aliens am Himmel, ein Tonstudio für jedermann sowie jede Menge Musik und Akrobatik – das 28. Festival ­„Drachen über Lemwerder“ lockt mit zahlreichen Attraktionen in die südliche Wesermarsch. Rund 300 Drachenpiloten werden am dritten Augustwochenende ihre neuesten, teils spektakulären Flugobjekte auf dem Ritzenbütteler Sand präsentieren.

„Dieses Jahr gibt es sehr viele Aliens", weiß Uwe Schwettmann, der das Geschehen auf der Flugwiese organisiert. Die Drachenbauer haben den Winter einmal mehr genutzt, um neue Flugobjekte zu entwerfen und zu nähen. Schwettmann kennt sie alle. Am vergangenen Wochenende organisierte er ein Drachenfest an der Nordsee in Schillig. Dort bevölkerten ungezählte Aliens den Himmel. Für Aufsehen auf dem sechs Hektar großen Flugfeld an der Weser werden in gut vier Wochen zudem stablose Riesendrachen in Form von Comicfiguren, überdimensionale Turbinen, Air-Skulpturen und zahlreiche kleine Windspiele sorgen.

Flugwiesen-Organisator Schwettmann, der auch im europäischen Ausland in Sachen Drachen unterwegs ist, freut sich beim Lemwerderaner Drachenfest speziell auf die Vorführung der Vierleiner-Flieger. „Das Revolution-Fliegen ist der neuest Trend“, hat der Oldenburger beobachtet. „Auf dem Ritzenbütteler Sand werden wir ein Mega-Team zusammenstellen, in dem sieben bis acht Piloten eine Kür nach Musik fliegen und Bilder in den Himmel malen“, blickt er freudig voraus. Das Besondere: Die Drachenlenker werden ihre Choreografie spontan zusammenstellen. Probeläufe gibt es nicht, denn die Teilnehmer stammen ebenso aus England wie aus Berlin.

Nur noch Restplätze für Flieger

Grundsätzlich reisen immer mehr Drachenpiloten aus dem Ausland in die südlichste Wesermarschgemeinde. „Mit liegen Anmeldungen aus England, Frankreich und natürlich den Niederlanden vor“, berichtet Uwe Schwettmann. Insgesamt hätten sich bereits 250 Drachenflieger angemeldet. „Es stehen nur noch wenige Restplätze für die Drachenflieger zur Verfügung“, betont der Flugfeld-Organisator.

Für die traditionelle Nachtflugshow am Sonnabendabend werden die Veranstalter wie im vergangenen Jahr wieder auf Laser-Lichteffekte anstelle eines Feuerwerks setzen. Nach Ende der nächtlichen Vorführung auf dem Flugfeld geht die Unterhaltung auf der Bühne weiter. Ab 22 Uhr heizt die aus dem Weserstadion bekannte Cover-Rockband „Afterburner“ den Gästen ein. Eingeleitet wird die Nachtflugshow mit einem Solo-Konzert von Jammin Sam. Der Künstler, der kürzlich im Garten der Begu zu hören war, tritt um 18.30 Uhr auf der Bühne auf.

Überhaupt steckt viel Musik im Drachenfest. Am Auftakttag, Freitag, 16. August, geben sich fünf Gruppen ein Stelldichein. Zur Eröffnung um 17 Uhr spielt der Stedinger Shanty Chor auf der Bühne, die dieses mal wieder eine offene Fläche ist. „So kann man vom ganzen Festivalgelände aus immer erkennen, was auf der Bühne gerade läuft“, begründet Martina Seedorf von der Begegnungsstätte Lemwerder die Entscheidung, auf ein zweites Zelt zu verzichten. „Bei Regen, wie vor zwei Jahren, war das Zelt natürlich toll. Aber eine offene Bühne nimmt man anders wahr.“ Die Begu setzt einfach darauf, dass das Wetter wieder so freundlich wird wie im vergangenen Jahr.

Ab 18.30 Uhr groovt am Freitag „Port Joanna“ auf der Bühne. Tash Manzungus soulige Stimme dürfte Begu-am-Mittwoch-Besuchern ein Begriff sein. Das Quartett übergibt um 20 Uhr das Mikrofon an Michel Ryeson. Mit Gitarre, Loop-Station und seiner eingängigen Stimme hatte der Singer-Songwriter als Ein-Mann-Soundmaschine im vergangenen Jahr beim Bandcontest „Live in Bremen“ Publikum und Jury für sich gewonnen. Anschließend legen DJ Lekko und das Lemwerderaner Duo Spinbros bis in die Nacht House-Musik auf. „Wir haben den Freitag regionaler und jünger gemacht“, fasst Seedorf den musikalischen Einstieg zusammen.

Musik ist beim Lemwerderaner Drachenfest traditionell nicht nur für die Großen da. An den Nachmittagen laden mit Jonny Karacho (Sonnabend, 15 Uhr), der nach eigenen Angaben Punkrock für Rabauken spielt, und Richards Kindermusikladen (Sonntag, 16 Uhr) zwei neue Kindermusikinterpreten den Nachwuchs zum Singen, Klatschen und Mitmachen ein. Zudem spielen Kopfsache „freundlichen Rap aus Lemwerder“ und die Nightbirds laden mit zauberhaften Coversongs zum Träumen ein. Auf dem Drachenfest können die Besucher auch selbst Musik machen – und aufnehmen: Ein Instant-Tonstudio in Form einer umgebauten alten Telefonzelle wartet auf Sangeswillige.

Artisten im Zelt

Staunen heißt es an beiden Tagen ab 12.30 Uhr bei den im Stundentakt stattfindenden Vorführungen der Artisten im Zirkuszelt. „Frau Kanuschke“ präsentiert artistisches Theater an der Vertikalstange. Die Begu-Zirkusgruppe „Alacasam Peppolino“ tritt mit unterschiedlichen Formationen auf. „Ronja und Jolly“ sind ebenso wieder mit dabei wie die Zirkushündin Bica Binelli. Künstler Moritz Grenz kommt in Doppelfunktion daher. Während er am Sonnabend noch einen Drahtseilakt zwischen Himmel und Erde performt, ist er am Sonntag mit einem Rap auf der Bühne zu hören. Von der Weltgymnaestrada im österreichischen Dornbirn reist die Showturngruppe des Stedinger Turnvereins zum Drachenfest. In Österreich begeisterten die Berner mit zwei Küren am Hochreck und am Barren. Welche Geschichte sie pantomimisch auf dem Drachenfestgelände erzählen, wollen sie vorher noch nicht verraten.

Mit Öffnung der Festivaltore am Sonnabend um 12 Uhr starten auch die Erlebnisstationen für die Jüngsten, beispielsweise die Filzwerkstatt, die Kreativbaustelle, das Bastelzelt oder der Rutschautoparcours. Die Öffnungszeiten für das Festival "Drachen über Lemwerder" sind am Freitag, 16. August, von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend, 17. August, von 12 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt am Freitag ist frei. Sonnabend und Sonntag zahlen Besucher ab 13 Jahre jeweils fünf Euro pro Tag oder acht Euro für das gesamte Wochenendticket. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Parkflächen und Fahrradständer gibt es am Festivalgelände. Zwischen dem P-&-R-Parkplatz am Fähranleger in Lemwerder und dem Eingang pendelt ein Bus.