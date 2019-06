Im Flyer "Mach' mal blau - Wassersport im Norden" der Wirtschaftsförderung Bremen, ist auch das Drachenbootrennen erwähnt. (JENS_LEHMKUEHLER)

Wer Wassersport mag, ist in Bremen-Nord richtig. Mehr als 25 Vereine bieten in Blumenthal, Vegesack und Burglesum zahlreiche Möglichkeiten: Segeln, Rudern, Wasserwandern, im Team, mit der Familie oder solo – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit der Weser, der Lesum sowie dem Grambker Sportparksee ist der Bremer Norden ein Eldorado für Wassersportler. Um auf die vielfältigen Angebote aufmerksam zu machen und für den Bremer Norden als Freizeit- und Naherholungsgebiet zu werben, hat die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) jetzt das Wassersport-Verzeichnis „Mach' mal blau – Wassersport im Norden“ veröffentlicht.

Der Flyer im Postkartenformat ergänzt die bereits veröffentlichten Hefte „Frische Brise – Grüne Wiese: Erlebnis Bremer Norden“ und „Grüner wird’s nicht – Parks, Gärten und Landschaften“, die wie auch das neue Verzeichnis im Zuge des Freizeit- und Naherholungskonzeptes Bremen-Nord erschienen sind. Elvira Krol, die bei der Wirtschaftsförderung Bremen als Projektkoordinatorin für das Konzept zuständig ist, hat an allen Broschüren maßgeblich mitgearbeitet. Sie sollen sowohl den Nordbremern als auch Besuchern als Informationsmaterial dienen.

Auswärtige sollen auf die schönen Seiten des nördlichsten Zipfels von Bremen aufmerksam gemacht werden, „zum Beispiel Stadtbremer, die Bremen-Nord wie die Kaufleute früher als Ausflugsziel in die Sommerfrische nutzen, aber auch potenzielle Zuzügler und Touristen“, erläutert Elvira Krol. Ebenso möchte sie Einheimischen einen neuen, positiven Blick auf das verschaffen, was sie Schönes vor der eigenen Haustür haben.

Die Informationen für das neue Verzeichnis hat eine Projektgruppe zusammengestellt, in der neben Elvira Krol und Maike Bialek, die bei der Wirtschaftsförderung die Abteilung Kommunikation Marketing und Tourismus leitet, sowie Claudia Kuhn vom Wirtschaftsressort auch Wassersport-Akteure waren. Thomas Rutka, Vorsitzender des Vereins Maritime Tradition Vegesack Nautilus, und Rolf Noll, Vorsitzender des Vereins Kutter- und Museumshaven Vegesack, brachten ihr Wissen ein, denn die Broschüre informiert auch über die Nordbremer Häfen und Traditionsschiffe.

„Wir möchten zeigen, wie schön der Bremer Norden von der Wasserseite aus ist“, betonte Rolf Noll bei der Vorstellung des Verzeichnisses. Stefan Villena-Kirschner, der als Landschaftsarchitekt und Park-Kenner schon an der Entstehung des Heftes „Grüner wird’s nicht“ mitgearbeitet hatte, beteiligte sich dieses Mal in erster Linie als begeisterter Wassersportler: Er ist in der Kanusportabteilung des Vereins Tura Bremen aktiv.

„Wir haben den Inhalt unter anderem mit der Wassersportkommission des Landessportbunds abgestimmt“, sagt Elvira Krol. „Sollten wir doch irgendetwas vergessen haben, kann man uns das gerne mitteilen. Wir bauen das dann in die nächste Auflage mit ein.“ Auch auf eine handliche Größe haben die Akteure geachtet. Krol: „Die Faltkarte kann leicht eingesteckt und auf einen Ausflug mitgenommen werden.“

Die Broschüre gibt einen Überblick über alle Gewässer, Häfen und Wassersport-Angebote. Der Leser erfährt, was es mit dem Kutterpullen auf sich hat, welche Traditionsschiffe Fahrten anbieten und wo die Signal- und Gezeitenstation ist. Wo ist Stand-up-Paddling möglich? Welche Vereine haben Kanusport im Angebot? Wer bietet Surfkurse und wie viele Segelvereine gibt es in Bremen-Nord? Antworten finden Interessierte in dem neuen Flyer.

In der faltbaren Übersichtskarte sind neben klassischen und ungewöhnlichen Wassersportmöglichkeiten auch dreißig Vereine, Wohnmobil-Stellplätze, vereinsnahe Gastronomie, Toiletten, Badestellen, naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten und wichtige Infrastruktur wie beispielsweise Sanitäranlagen für Wassersportler sowie Parkplätze verzeichnet.

Das Wassersportverzeichnis, das in der ersten Auflage mit 10 000 Exemplaren erscheint, liegt bei allen großen Veranstaltungen im Bremer Norden – zum Beispiel La Strada und Festival Maritim – sowie am Info-Point im Kito, Alte Hafenstraße 30, aus. Außerdem ist es in den Tourist-Informationen in der Stadtmitte erhältlich und wird bei diversen Messen und Veranstaltungen wie der Maritimen Woche verteilt. Zum Download gibt es alle drei Broschüren über den Bremer Norden im Internet auf www.der-bremer-norden.de.