Jochen Ralle ist Badleiter Pool Nord-West, und damit für fünf der Bremer Bäder zuständig. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius, „die sind angenehm“, macht Jochen Ralle klar. Eine sonnige Saison sei auch wichtig für die Wirtschaftlichkeit eines Bades. Allerdings: Noch höhere Temperaturen über einen längeren Zeitraum seien schwierig, so seine Erfahrung, „dann werden die Gäste seltsam und die Kollegen am Beckenrand haben so ihre Probleme“. Der Badleiter Nord-West, der derzeit fünf Bäder betreut, weiß, wovon er spricht. Er hat vor 41 Jahren bei den Bremer Bädern angefangen, hat zahlreiche Erfahrungen gesammelt, weiß um die Veränderungen des Berufes.

Dabei sah der Weg des Jungen erst einmal anders aus. Aufgewachsen in Delmenhorst, hatte Jochen Ralle zwar einen Schwimmmeister als Vater „im damaligen Kurbad in Delmenhorst“, war auch sportlich zum einen dem Handball, zum anderen dem Wasserball zugetan. Aber seinen beruflichen Weg sah er zunächst im Stahlbeton, machte eine entsprechende Ausbildung. So ganz befriedigte ihn dieses doch nicht, so dachte er mit 19 Jahren über eine Weiterbildung nach, „eventuell nochmals zur Schule“. Doch ohne Auto, immer pendeln, von Delmenhorst nach Oldenburg?

In dieser Situation traf er auf Bernhard Thiele. Der damalige Präsident des Deutschen Handball-Bunds war gleichzeitig auch der Geschäftsführer der Bäder in Bremen und sprach Jochen Ralle an: „Wollen Sie nicht noch mal umschulen, fangen Sie doch bei uns an.“ Gesagt, getan. Jochen Ralle folgte dem beruflichen Weg seines Vaters, fing mit knapp 20 Jahren, am 1. Juni 1978, seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe an. Allerdings nahm der heute 61-Jährige gleich von vornherein den schwierigeren Weg. „Die normale Ausbildung dauert drei Jahre, ich machte die Ausbildung im Rahmen einer Umschulung in zweieinhalb Jahren.“

Der Fachangestellte für Bäderbetriebe, im Volksmund Bademeister genannt, merkte schnell, dass er eine Affinität zur Technik hatte. Neben den üblichen Lerninhalten wie beispielsweise Unfallvermeidung, Erste Hilfe und Anatomie-Kenntnisse („In den ersten Jahren habe ich sehr viel am Beckenrand gestanden“), war es die Technik der Wasseraufbereitung und -aufsicht, die ihm Spaß machte. Da kniete er sich rein, sammelte weitere Erfahrungen und schon bald kam die Anfrage der Geschäftsführung, ob er nicht noch mehr Verantwortung übernehmen wolle. Er wollte. So wurde er vor 20 Jahren Badleiter des alten Südbades in der Neustadt.

Kurz darauf begann in der Neustadt etwas, was Jochen Ralle bis heute und bis nach Vegesack verfolgt: der Umbau eines Bades. In der Neustadt war er drei Jahre, da hatte er den Umbau des Bades komplett durchlaufen – ebenso wie zahlreiche Schulungen, Lehrgänge und Workshops, die man als Badleiter besuchen muss. Und weil es so „schön“ war, wechselte er 2011 in den Norden, als Badleiter in Blumenthal und Vegesack, wo 2012 der Umbau in Blumenthal bevorstand. Es kamen noch Walle, das Unibad und das Horner Bad hinzu, Letzteres wird gerade umgebaut.

Jochen Ralle übernahm die „Badleitung Pool Nord-West“. „Eigentlich könnte ich ja nach 41 Jahren etwas kürzertreten...“, lässt er diesen Gedanken im Raum stehen. Denn dieses „eigentlich“ bedeutet bei ihm, „dass ich involviert bin in die Umbauarbeiten, weil ich es gern so möchte“. Denn es seien – wie schon erwähnt – die technischen Fragen, die ihn reizen. Und seine Erfahrung dazu, die bringt er gern in die Umbauten ein. Ein Acht-Stunden-Tag reiche da nicht, aber das wisse seine Frau und akzeptiere dies auch.

Apropos Frau Ralle, mit der ist er seit 31 Jahren verheiratet. Sie haben sich nicht im Schwimmbad, sondern über eine Bekannte kennengelernt. „Dass Bademeister im Schwimmbad Groupies haben, halte ich für eine Mär“, sagt Ralle. „Ich zumindest habe davon nie etwas bemerkt. Am Beckenrand muss man stets konzentriert sein, da hat man als Bademeister Augen für andere Dinge.“

Seine beiden Töchter sind 37 und 27 Jahre alt und haben, wie Ralle betont, „so nebenbei schwimmen gelernt, schon mit vier Jahren, als sie mich ins Schwimmbad begleiteten. Im Übrigen war oft auch meine Frau dabei“. Es gibt auch schon einen Enkel, der ist mit seinen sieben Jahren dem Element Wasser ebenfalls zugetan, allerdings eher der gefrorenen Form: „Er ist leidenschaftlicher Eishockey-Spieler“, erzählt der stolze Opa. Denn der Enkel ist nicht nur ehrgeizig, sondern auch talentiert, was er diesen Sommer laut Jochen Ralle in einem Camp mit Talentscouts sogar unter Beweis stellen darf.

Wichtig ist für Jochen Ralle, dass Kinder früh schwimmen lernen. Dass viele es nicht mehr könnten, das mache die Aufgabe eines Bademeisters immer schwieriger. „Wir nehmen den Eltern nicht die Verantwortung ab, ihre Kinder zu beaufsichtigen“, macht Ralle deutlich und erinnert sich an die tödlichen Badeunfälle in Blumenthal und Vegesack. „Da bin ich natürlich sofort vor Ort und kümmere mich, auch um die Mitarbeiter.“ Psychologische Betreuung sei selbstverständlich nach solchen Unfällen. Mittlerweile gibt es im Übrigen in allen Bremer Bädern eine Regel: Kinder, die kein Bronzeabzeichen besitzen und nicht in Begleitung eines Erwachsenen sind, dürfen nicht mehr ins Bad.

Jochen Ralle ist froh, „dass ich alle lebendig aus dem Wasser gezogen habe“. Wenn auch so mancher Badegast dagegengearbeitet habe wie beispielsweise in seiner Anfangszeit ein Tross koreanischer Matrosen im Waller Seebad. „Der Erste springt rein, schwimmt. Der Nächste hinterher, geht unter, kann nicht schwimmen, da bin ich reingesprungen und habe ihn rausgeholt. Einen Tag später sind sie wieder da. Der Erste springt rein, schwimmt. Der Zweite hinterher, kann immer noch nicht schwimmen, sinkt auf den Grund. Da habe ich die Rettungsstange benutzt.“

Mittlerweile überwiegt für Jochen Ralle die Büroarbeit. Es gibt Zeiten, „da sehe ich kaum Wasser“. Allerdings bemüht er sich, einmal in der Woche zu schwimmen. Denn: „Die Pflichtprüfungen alle zwei Jahre für die Fachangestellten, die lege ich auf jeden Fall mit ab.“