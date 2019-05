Hausaufgabenbetreuung gehört bei vielen Hortangeboten dazu. In Lemwerder hat jetzt ein Arbeitskreis ein Konzept für die Nachmittagsbetreuung vorgelegt. (Patrick Seeger/DPA)

Die Ankündigung schien gewagt: Ein Arbeitskreis lädt ein, um die Öffentlichkeit über das Zwischenergebnis seiner Suche nach einem Zukunftskonzept für die Bildung und Betreuung im Grundschulalter zu informieren – schließt eine Diskussion darüber aber ausdrücklich aus. Was für viel Unmut bei den betroffenen Eltern hätte sorgen können, entwickelte sich zu einer informativen Veranstaltung mit vielen zufriedenen Zuhörern. Selbst Oliver Hildebrandt, als vehementer Kritiker so mancher Entscheidung im Schulausschuss bekannter Elternvertreter, zeigte sich am Ende des Abends in der Begegnungsstätte Lemwerder rundum zufrieden mit dem, was er zu hören bekam. „Das hat mich voll und ganz überzeugt.“

Etwas mehr als ein halbes Jahr hatte der vom Rat eingesetzte Arbeitskreis aus Vertretern von Grundschule, Kita, Hort, Eltern und Verwaltung Zeit, einen Vorschlag zu erarbeiten. Gesucht wurde ein Modell für die Betreuung von etwa 150 Kindern im Grundschulalter vor allem nach Schulschluss. Herausgekommen sind zwei Vorschläge, die beide das Angebot einer Frühbetreuung ab 7 Uhr bis zum Schulbeginn und einer Spätbetreuung bis 17 Uhr an fünf Tagen in der Woche enthalten. In beiden Fällen legen sich die Eltern für mindestens ein Schulhalbjahr fest, um die Personalplanung zu ermöglichen. Ist das Kind für ein Angebot angemeldet, ist die Teilnahme verpflichtend.

Suche nach Betreuungsmodell

Der Suche nach einem neuen Betreuungsmodell vorausgegangen war eine kontroverse öffentliche Diskussion, ausgelöst vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Meinrad-M. Rohde, der den Hort 2018 öffentlich als „Auslaufmodell“ bezeichnet hatte. Eltern, aber auch ehemalige Hort-Kinder meldeten sich zu Wort, um die pädagogische Arbeit und die besondere, familiäre Atmosphäre im Hort zu loben. Der Hort ist allerdings zu klein. Schon vor Jahren musste eine Gruppe ausgelagert werden und die Nachfrage steigt weiter. In einer Umfrage der Elternvertretung fand die als Alternative diskutierte gebundene Ganztagsschule mit verpflichtender Teilnahme an vier Tagen in der Woche bis 16 Uhr allerdings nur die Zustimmung einiger weniger Eltern.

Dieses Modell ist nun vom Tisch, wie Moderatorin Jutta Kersting betonte. Der Vorschlag B des Arbeitskreises sieht vielmehr einen Ausbau des Hortangebots vor. Die Eltern hätten die Wahl, ob ihr Kind den Hort an fünf Tagen (Paket A) oder an zwei festen Tagen in der Woche (Paket B) besucht. Alternativ könnten sich zwei Kinder einen Platz teilen, wobei jedes von ihnen mindestens zwei Nachmittage in der Woche im Hort verbringt (Paket C). Die Abholung der Kinder bliebe flexibel. Es bestünde keine Anwesenheitspflicht bis Hortende.

Der erhöhten Anzahl an Kindern würde mit der Erweiterung der festen Rituale und mit neuen Ritualen Rechnung getragen werden, wie es hieß. Die Kosten trügen – wie bisher – die Eltern und wären nach dem Einkommen gestaffelt. Neu an Modell B ist die vorgeschlagene durchgehende Öffnung während der Oster-, Sommer- und Herbstferien. Um die Ferienbetreuung planen zu können, müssten die Eltern ihren Bedarf für ein Jahr im Voraus anmelden.

Flexibilität, eine gute pädagogische Arbeit und ein geringerer Betreuungsschlüssel. So lautet die Kurzform der Antwort auf die Frage eines Vaters nach den Vorteilen von Modell B. Er zeigte sich überzeugt, beim Modell A alles zu bekommen, was er für sein Kind braucht. Dieser Vorschlag A sieht eine offene Ganztagsschule (GTS) mit kooperativem Hort vor. Die Kinder gehen nach dem Unterricht entweder direkt nach Hause oder nehmen an mindestens einem bis maximal drei Tagen an den Ganztagsangeboten (Hausaufgabenunterstützung und jahrgangsübergreifende Arbeitsgruppen wie Schwimmen, Theater, Musik, Technik, Kräutergarten) teil. Die Betreuung würde durch Lehrkräfte und Hort-Mitarbeiter gemeinsam erfolgen. Die Schule bekäme dafür zusätzliche Lehrerstunden zugewiesen, die sie sich aber auch teilweise ausbezahlen lassen könnte. Von dem Geld könnten die am Ganztagsangebot beteiligten Hort-Mitarbeiter mitfinanziert werden.

An den zwei Tagen ohne Ganztagsschulangebot herrscht normaler Hort-Betrieb. An den übrigen drei Tagen würde der Hort-Betrieb erst nach Ende der Ganztagsschule um 15.15 Uhr beginnen. Kosten entstünden den Eltern nur, wenn ihre Kinder über das Ganztagsschulangebots hinaus im Hort betreut werden. Für die Ferienbetreuung der Kinder, die nicht im Hort angemeldet sind, könnte ein Drittanbieter ins Boot geholt werden, so die Überlegung.

Bei beiden Vorschlägen geht der Arbeitskreis von einer Grundschule an einem Standort aus. Unabhängig davon, ob die Wahl auf den Standort Deichshausen oder Mitte fällt, wäre das vorhandene Schulgebäude zu klein. Ein sogenanntes Versammlungshaus mit Aula, Bewegungsraum, Fachräumen, Medienraum, Küche und Rückzugsmöglichkeiten, das es noch nicht gibt, ist in beiden Modellen vorgesehen und soll von Hort und Schule gemeinsam genutzt werden. Dazu wünscht sich der Arbeitskreis ein grünes Umfeld mit Sand, Gras, Bäumen, Mini-Spielfeld, naturnahen Spielgeräten, Tischen, Bänken und Beeten.

Um diese Vorstellungen und die damit verbundenen Bauten am Schulstandort Mitte zu realisieren, müsste das Grundstück der früheren Hausmeisterwohnung einbezogen werden. In Deichshausen ist auch in diesem Fall immer noch deutlich mehr Platz, dafür wäre der Weg von dort zu den anderen Einrichtungen (Kita, Sporthallen, Schwimmbad) erheblich weiter.

Am Ende fehlte eigentlich nur noch ein Aspekt: Inwieweit fühlt sich die Politik dem Ergebnis der Arbeitsgruppe verpflichtet, das noch in diesem Sommer endgültig vorliegen soll? Denn ob, wie, wo und was gebaut wird, entscheidet der Gemeinderat. Viel mehr als ein dickes Lob für den Arbeitskreis bekam Elternvertreter Hildebrandt auf seine Frage nicht zur Antwort. Die Beratungen über die Vorschläge in den Fraktionen stehen erst noch bevor. Bürgermeisterin Regina Neuke geht davon aus, dass die Umsetzung recht bald nach der Entscheidung über ein Konzept beginnen muss.