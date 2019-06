Ein Schild weist Autofahrer bereits auf Kinder hin. Der Löhnhorster Ortsrat wünscht sich dennoch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. (Christian Kosak)

Die von Eltern und Ortsrat ersehnte und vom Landkreis bereits genehmigte Ampel vor der evangelischen Kindertagesstätte (Kita) an der Hauptstraße in Löhnhorst kommt später als geplant. Eigentlich sollte die Anlage an der Kreisstraße 1 bereits in diesem Frühjahr aufgestellt werden. So war es dem Ortsrat bei seiner Sitzung im Dezember 2018 angekündigt worden. Jetzt ist von Herbst die Rede, haben die Löhnhorster Kommunalpolitiker jüngst erfahren.

Laut Dieter von Bistram, bei der Gemeinde Schwanewede zuständig für Verkehrsfragen, sind noch einige Fragen zu klären. „Der genaue Standort der Ampel ist festzulegen. Ebenso die Breite der Wartefläche im Bereich Ampel. Eventuell muss dafür ein Graben auf der zum Kindergarten gelegenen Straßenseite verrohrt werden.“ Gesprächsbedarf gibt es laut von Bistram auch mit der Kirchengemeinde St. Magni als Träger des Kindergartens. Es geht um die Frage, wie die Kinder zu Fuß auf sicherem Weg von der Kreisstraße zum Kindergarten kommen. „Es ist nicht gewünscht, dass die Kinder entlang der Zufahrt von der Kreisstraße zur Kita laufen.“ Die Alternative ist ein Fußweg auf dem Kita-Gelände, der die Straße mit der Einrichtung verbindet. Der Haken: Der Weg endet derzeit an einem Zaun, der das Kita-Grundstück zur Straße hin absichert. „Der Zaun müsste geöffnet und ein Tor eingesetzt werden.“ Die Kirchengemeinde müsste zustimmen. „Zurzeit sind wir noch in der Abstimmung mit der Gemeinde“, so von Bistram.

Zuschuss aus Blitzergeldern

Ein noch zu beauftragendes Fachbüro soll die Ampelanlage planen. Wegen der Höhe der Kosten von 30 000 Euro ist laut Dieter von Bistram eine Ausschreibung durch die Vergabestelle des Landkreises Osterholz erforderlich. Die Gemeinde Schwanewede werde die Ampel bezahlen. „Aus Blitzergeldern des Landkreises bekommen wir einen Zuschuss von 8000 Euro.“

Seit vielen Jahren fordern Ortsrat und Eltern in Löhnhorst auch, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Hauptstraße vor dem Kindergarten zu senken. Der Bereich liegt außerhalb der zwei geschlossenen Ortschaftsbereiche von Löhnhorst. Auf dem rund 900 Meter langen Streckenabschnitt zwischen dem Feuerwehr-Gerätehaus und der Bebauung kurz vor dem Vorlöhnhorster Weg gilt derzeit Tempo 70.

Der Ortsrat fordert auch hier 50 Stundenkilometer. „Es ist völlig unverständlich, dass ausgerechnet vor dem Kindergarten Tempo 70 gefahren werden darf“, sagt Ortsbürgermeister Otto Bothmann. Zumal ein Beispiel aus der Nachbarortschaft Leuchtenburg zeige, dass es auch anders gehe. Dort gelte in einem Bereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft Tempo 50, so Bothmann – „obwohl es dort keinen Kindergarten gibt.“ Der Ortsrat gibt nicht auf: Die Gemeinde Schwanewede soll sich beim Landkreis weiterhin für Tempo 50 vor der Kita in Löhnhorst einsetzen, so der Beschluss.

Immer wieder hört Ortsbürgermeister Bothmann auch Klagen von Anwohnern über Raser auf der Hauptstraße und dem Vorlöhnhorster Weg. Dem Ortsrat wurden jetzt die Ergebnisse der jüngsten Geschwindigkeitsmessung von Mitte März präsentiert. Sieben Tage war rund um die Uhr gemessen worden. Auf der Hauptstraße wurden in der Zeit 1215 Fahrzeuge pro Tag und Richtung gezählt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag nach Angaben der Gemeinde bei 73 Stundenkilometern. Als Höchstgeschwindigkeit wurden 121 Stundenkilometer gemessen. Auf dem Vorlöhnhorster Weg wurden 438 Fahrzeuge pro Tag und Richtung gezählt. Das Durchschnittstempo betrug 33 Stundenkilometer, die höchste gemessene Geschwindigkeit 86 Stundenkilometer.

Der Ortsrat will auch künftig weiter das Tempo messen lassen. Außerdem soll die Gemeinde Geschwindigkeitswarntafeln an beiden Straßen aufstellen. Vorübergehend sollen bunte Holzfiguren Autofahrer mahnen, langsamer zu fahren.